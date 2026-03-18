[3.17 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](エティハド スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 15 マーク・グエヒ

DF 82 リコ・ルイス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 33 ニコ・オライリー

MF 47 フィル・フォーデン

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

FW 42 アントワーヌ・セメニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 45 Thiago Pitarch

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 27 Diego Aguado

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 28 Cestero

MF 37 Manuel Ángel

MF 38 César Palacios

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ・アルベロア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります