ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が5日目を迎える。勝負の準優、注目は11Rだ。

9号機をかなり仕上げてきた茅原。インから同体スタートを決めて強烈ターン。しっかり押し切る。池田はここに来てターン回りに良化の兆し。艇界最高峰のテクニックで茅原に詰め寄るか。石本は3日目の状態に戻せるかどうかが鍵を握る。戻ればカドから好勝負も。篠崎元はこの石本を引き出し役に捲り差しをねじ込みたい。

＜1＞茅原悠紀 足は伸びを中心にいいと思います。ターンの方は最低限の感じ。

＜2＞池田浩二 4日目は幾分良くなっていましたね。ペラを少し叩いて、3日目までよりターン回りは良かった。

＜3＞森高一真 押していないし、大したことはない。足に特徴もなく機勝率通りの感じですね。

＜4＞石本裕武 3日目に比べるとちょっと調整が合っていなかった。合えばどの足も良く乗り心地も来る。

＜5＞篠崎元志 吸水した影響はなかったです。バランスが取れて、まずまず。

＜6＞中村晃朋 最初を思えば十分に戦える。でも、伸びは機勝率通りで少し下がる。