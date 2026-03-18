東京支部の若林麗は5月でデビューから3年を迎える。直近3期の適用勝率は2点台。初勝利は24年10月の桐生で、初出走から246走目と時間を要した。

それがだ。3月16日現在、26年後期に適用される現勝率は4.18。昨年12月のとこなめでは初の準優進出も決めた。「上手な方や自分の動画を何度も何度も見返すようになった。以前は気持ちが焦って判断ミスばかりしていたけど、落ち着いて臨めるようになった。着が獲れない頃はつらかったけど、成績が上がるとレースも楽しくなった」。もがき苦しむ中での意識改革が若林を変えた。今は後ろ向きになることなく戦えている。

「中央競馬のジョッキーを目指して競馬学校に入ったのに退学することになった。ひとえに自分の精神力が甘かった」と騎手を夢見ながら挫折した苦い過去を振り返る。そのさなか「弟の樹蘭がボートレーサー養成所を受験することになった。勝負の世界はもういいかなと一度は思ったけど自分も目指そうと思った」。弟に触発された兄は一念発起。再び腕一本で勝負する世界を志すことになった。

樹蘭の後を追い、自らも山田亮太に師事。「時間がない中で親身になって相談に乗ってくれる。自分にとって本当に大きい存在ですね」。バイクのロードレーサーから32歳でボートレーサーに転身した師匠は、不断の努力でA級にのし上がった苦労人。結果が出なくて焦る兄を温かい目で見守り、自信を与えた。

「自分は天才肌ではないし、ドカンと凄い成績を獲れるとは思わない。コツコツやって、来期はA級を目指して頑張っていきたい」

すでにG2を含め7度の優出経験がある弟は、いわば天才肌。対する兄は遅咲きの師匠・山田とかぶる。今後も自らを冷静に見つめて一歩一歩、歩みを進める。（水田 公裕）

◇水田 公裕（みずた・きみひろ）1973年（昭48）5月10日生まれ、東京都出身の52歳。健康診断で腹囲が90センチを超えた。息子に「またおなか出たね」と言われる始末で意識改革を決意。今は遅い時間の夕食を強い気持ちで断っている。