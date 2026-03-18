昨年はWS6、7戦で連投

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表で出場した山本由伸投手が、所属する米大リーグ・ドジャースで開幕投手を務めることが16日（日本時間17日）、球団から発表された。2年連続の栄誉の裏で、まさかの事実も決定した。

夜明け前に朗報が飛び込んだ。ドジャース公式SNSなどは、日本時間午前2時30分頃、26日（同27日）に本拠地ドジャースタジアムで行われるダイヤモンドバックス戦で、山本が2年連続の開幕投手を務めることを発表した。

山本は昨季のワールドシリーズ第6戦で先発すると6回5安打1失点の粘投で勝利投手に。翌日の第7戦では9回途中から中0日で登板し、2回2/3を無失点に抑える活躍で優勝投手となり、ワールドシリーズMVPにも輝いた。

ドジャースにとって開幕戦はそれ以来の公式戦。山本は年を跨いで、ドジャースの公式戦で3連投することに気づいたネット上のファンからは「まさかの3連投www」「めざせ3連投3連勝」といった声があがっていた。

WBCでは2試合に登板。1次ラウンド初戦では台湾を相手に3回途中無安打無失点。準々決勝のベネズエラ戦では初回、2回と連続で失点するも立ち直り、4回69球で4安打2失点5奪三振だった。過密スケジュールの中、ドジャースの3連覇に向けていいスタートが切れるか、注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）