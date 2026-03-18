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気象台は、午前4時7分に、なだれ注意報を長野市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・長野市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村などに発表（雪崩注意報） 18日04:07時点

中部、南部では、18日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部、中部では、19日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■乗鞍上高地
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■中野市
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■大町市
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■飯山市
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■白馬村
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■小谷村
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■高山村
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■山ノ内町
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■木島平村
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■野沢温泉村
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■信濃町
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■小川村
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■飯綱町
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■栄村
□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意