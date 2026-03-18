岡村靖幸と中島健人が初コラボ！「究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを岡村さんに教わった」（中島）

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岡村靖幸と中島健人による初コラボレーションが実現。

4月2日からTOKYO MX他にてスタートするTVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』オープニングテーマに起用される「瞬発的に恋しよう」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）の音源とMV（オリジナルアニメーション）が、4月2日0時に同時配信される。

■岡村靖幸が直感で中島健人にオファーして今回のコラボが実現

今回のコラボは、岡村靖幸が直感で中島健人にオファーして実現。爽やかさと悩ましさが同居した「瞬発的に恋しよう」は、ふたりの魅力を最大限に引き出している。

岡村と中島を『ガンバレ！中村くん！！』原作者の春泥が描き下ろしたアーティストビジュアルが登場する全編オリジナルアニメーションのMVも必見だ。

なお、3月18日に公開されたTVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』の最新プロモーション映像では「瞬発的に恋しよう」の一部を試聴することができる。ぜひチェックしてみよう。