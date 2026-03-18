岡村靖幸と中島健人が初コラボ！「究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを岡村さんに教わった」（中島）
岡村靖幸と中島健人による初コラボレーションが実現。
4月2日からTOKYO MX他にてスタートするTVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』オープニングテーマに起用される「瞬発的に恋しよう」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）の音源とMV（オリジナルアニメーション）が、4月2日0時に同時配信される。
■岡村靖幸が直感で中島健人にオファーして今回のコラボが実現
今回のコラボは、岡村靖幸が直感で中島健人にオファーして実現。爽やかさと悩ましさが同居した「瞬発的に恋しよう」は、ふたりの魅力を最大限に引き出している。
岡村と中島を『ガンバレ！中村くん！！』原作者の春泥が描き下ろしたアーティストビジュアルが登場する全編オリジナルアニメーションのMVも必見だ。
なお、3月18日に公開されたTVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』の最新プロモーション映像では「瞬発的に恋しよう」の一部を試聴することができる。ぜひチェックしてみよう。
■岡村靖幸 コメント
オファーをいただいて原作を読みながら、どんな音楽がふさわしいんだろうと考えていました。
そうしたらある朝、目覚めた時にそのメロディがはっきり残っていて、「あ、これなんじゃないか」と思いました。そこから一気に曲の全体像が見えてきて、作曲を始めました。最初は僕のソロでしたが、すぐにコラボという話になって、プロジェクトの皆さんと話し合って、中島健人さんとのコラボレーションが実現しました。「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でご一緒したり、ソロのライヴを観たり、不思議な結びつきを感じました。
夢で聴いたメロディや、現実の出会いが、あとからひとつにつながっていくような感覚があって。
そういう巡り合わせの中で生まれた作品ですね。
■中島健人 コメント
昨年行われた「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にて、岡村さんとご一緒した直後に聞いたお話でとても驚きました。これまでになかった音楽的な刺激を受けられると思いとても光栄でした。
いただいたデモも、僕が歌番組でお見掛けした時の軽やかなパフォーマンスをする岡村さんを思い出すような、踊り出したくなるメロディで、レコーディングもすごく楽しめました。
歌詞の通りに歌うという概念が岡村さんとコラボしたことによって、歌い方のアレンジの妙・究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを岡村さんに教わった気がします。
■リリース情報
2026.04.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「瞬発的に恋しよう」
■【画像】TVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』のキービジュアル
■【画像】「瞬発的に恋しよう」の配信ジャケット
■関連リンク
TVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』作品サイト
https://nakamura-kun.love/
岡村靖幸 OFFICIAL SITE
https://okamurayasuyuki.net/
中島健人 OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/156