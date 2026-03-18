目黒蓮“しぼ生”新CMで“だけ旨顔”を披露！撮影時にはお茶碗のごはんまでパクリ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が出演する、キッコーマン“いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ”新CM『しぼ生でだけ旨顔 春夏』篇（15秒）が、3月18日から公式サイトで公開され、全国（一部地域を除く）で放送開始となった。

■CMコンセプトと見どころ

新CM『しぼ生でだけ旨顔 春夏』篇は、“いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ”（通称“しぼ生”）1本だけで味付けした料理を目黒が味わい、そのおいしさを思わず溢れる笑顔（＝“だけ旨顔”）で表現するシンプルなストーリー。“しぼ生”なら、しょうゆ1本だけで味付けしたとは思えないおいしい料理ができることを、目黒の自然な表情で表現している。

CMに登場する“だけ旨”メニューは、春夏が旬の食材を使用した「ズッキーニのしぼ生ステーキ」「とうもろこしのしぼ生ステーキ」「豚バラキャベツのしぼ生炒め」の3品。“しぼ生”1本でつくったとは思えない味わいに、目黒は夢中で料理を頬張りながら幸せいっぱいの“だけ旨顔”を見せてくれた。勢いがある目黒の食べっぷりと、素で見せる笑顔が最大の注目ポイント。「一緒にいい顔しようゆ」とおすすめするおちゃめな目黒にも注目しよう。

■収録時のエピソード

◎「上品より勢いよく食べてほしい」というオーダーに笑顔で快諾

ロングスリーブのTシャツにグレーのパンツを合わせ、休日に自宅で過ごしているかのようなリラックスした衣装で撮影現場に登場した目黒。スタジオは撮影準備で調理中の“しぼ生”の香りに包まれており、料理を楽しみにするような仕草を見せながら監督との打ち合わせがスタートした。撮影に際して、監督からのオーダーはシンプルで「上品に…というよりは勢いよく食べてほしい」というわかりやすいもの。目黒はニッコリと笑って快諾し、カメラの前にスタンバイした。

◎目黒が見せる“素”のリアクションと“だけ旨顔”を監督も絶賛

目黒の前に運ばれてきた最初の料理は、「ズッキーニのしぼ生ステーキ」。出来立ての料理から立ち上る湯気と食欲をそそる“しぼ生”の香りに「いい香り！」とカメラが回る前からテンションが上がる。いよいよ本番がスタートし、大きなズッキーニを頬張りながら、思わず「あ～、うまっ！」と心の声がこぼれるひと幕もあった。“素”で最高の“だけ旨顔”を見せる目黒に、「見ているだけでおいしさが伝わってきます」と監督も絶賛していた。

◎思わずごはんに手がのびてしまうハプニングでスタジオに笑いが…

次のシーンでも、「とうもろこしのしぼ生ステーキ」に勢いよくかぶりつくだけでなく、OKの合図が出たあとも食べ続け、リラックスした表情で豪快な食べっぷりを見せる目黒。続いて用意された「豚バラキャベツのしぼ生炒め」のシーンでは、食べる予定ではなかったお茶碗のごはんまでパクリ。予想外のハプニングに撮影スタッフは驚いていたが、目黒が「思わず米が欲しくなって…。勝手に食べてすみません」と笑顔を見せると、スタジオに大きな笑いが巻き起こった。

■目黒蓮 インタビュー