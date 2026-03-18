背景には何があるのでしょうかー



春の引っ越しシーズンがピークを迎えていますが、国土交通省などは３月下旬から４月上旬の混雑時期を避ける「分散引っ越し」を呼びかけています。



その現場を取材しました。



金融関係の企業に勤める男性とその妻です。



旭川で新生活がスタートしますが、３月中旬の異動だったため、引っ越し業者の選定もおおむねスムーズだったといいます。





（武田慎司さん）「これが４月１日とかだったらまさにラッシュのタイミングなので、いい意味でちょっとずれていたのかな。なのでたぶんすぐ（引っ越し業者が）見つかったのかなとは思いますね」（引っ越し業者）「まだ積める？」（引っ越し業者）「あと１段ずつぐらいですかね」（引っ越し業者）「了解です。離します」春に新生活を迎える人も多いこの時期、引っ越しがピークを迎えています。そのため国土交通省などが呼び掛けているのが、３月下旬から４月上旬の混雑時期を避ける「分散引っ越し」です。背景には何があるのでしょうかー（藤得記者）「札幌市内の引っ越し業者です。こちらでは引っ越しの繁忙期を迎え、電話対応などに追われてます」

こちらの引っ越し業者では、２月は１日平均でおよそ１５件の依頼でしたが、繁忙期の３月末には３０件以上の予約が入っている日もあります。



他の業者に断られた人からの相談も極力受け付けていますが、対応には限界があるといいます。



（人力引越社 島西圭太さん）「場所によってはもうお受けすることが難しかったりとか、あとはお荷物の量が多い家族の引っ越しに関してはお受けできていない部分もあります。（引っ越し料金も）平常月と比べると（繁忙期は）やはり３倍から４倍ぐらいは高くなっています」



ここ数年は引っ越し料金自体も高騰しています。



民間企業の調査によりますと、２０２５年３月の平均価格は６万３０７９円と過去最高を記録。



物価高騰やドライバー不足が続いているため、２０２６年もさらなる値上がりが予測されています。



こうした現状から、国交省などは５月以降の「分散引っ越し」をすすめています。



（人力引越社 島西圭太さん）「（分散引っ越しで）引っ越し代金が少しでも抑えられるという部分はメリットとしてある。対応できる件数としてはやっぱり増えるので、引っ越し難民が減るというのはある」



この業者では５月以降の場合、単身で２万～３万円台で引っ越しができるということです。



一方で、進学や人事異動など日程をずらしにくい事情もあるこの時期。



分散引っ越しをすすめるためには企業の異動時期をずらすなど社会全体で考える必要がありそうです。