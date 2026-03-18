ちゃんみな、INI・西洸人とのコラボ曲が「週間ストリーミング」70位に初登場【オリコンランキング】
ラッパー/シンガーのちゃんみなと、11人組グローバルボーイズグループ・INIの西洸人とのコラボレーション楽曲「Let you go（feat.HIROTO（INI））」が、最新の3月23日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で70位に初登場した。
【動画】ちゃんみな、INI・西洸人とのコラボ曲「Let you go（feat.HIROTO（INI））」MV
2人は以前から親交があり、西はちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーを務め、2020年7月リリースの楽曲「Angel」のミュージックビデオでも共演した。西がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに別々の方向へと離れることになった、その時の経験を背景として、2人が共同で作詞を手がけた楽曲となっている。
このほか180位には、グローバルボーイズグループ・JO1の新曲「Breezy Love」が初登場。本作は、ヘアケアブランド「Sorule」の新CMソング。メンバーの木全翔也が作詞作曲編曲に携わり、同じくメンバーの金城碧海が作詞に参加した。
207位には、シンガー・ソングライターのチャーリー・プースと宇多田ヒカルのコラボレーション楽曲「Home（feat. Hikaru Utada）」が初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜15日）＞
【動画】ちゃんみな、INI・西洸人とのコラボ曲「Let you go（feat.HIROTO（INI））」MV
2人は以前から親交があり、西はちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーを務め、2020年7月リリースの楽曲「Angel」のミュージックビデオでも共演した。西がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに別々の方向へと離れることになった、その時の経験を背景として、2人が共同で作詞を手がけた楽曲となっている。
207位には、シンガー・ソングライターのチャーリー・プースと宇多田ヒカルのコラボレーション楽曲「Home（feat. Hikaru Utada）」が初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜15日）＞