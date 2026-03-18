竹内涼真＆中川大志「in」新ブランドアンバサダー就任 大規模ロケでエネルギッシュなCM完成【コメント全文】
俳優の竹内涼真と中川大志が、森永製菓の「in」ブランドのブランドアンバサダーに就任し、新CM「in my life,」篇がきょう18日からWEBで、25日からテレビで放送される。
【動画】竹内涼真＆中川大志「in」新ブランドアンバサダー就任 大規模ロケでエネルギッシュなCM完成
今回のCMは「inゼリー エネルギー」と新商品「inバーマルチミネラル」の2本を同時展開。「in my life,」をテーマに、それぞれ異なる日常を生きる人物に寄り添うブランドの存在を描く。竹内は証券会社勤務の会社員役、中川は駆け出しのカメラマン役として出演し、さまざまなライフスタイルの中でエネルギー補給を行う様子が映し出される。
撮影は東京のオフィス街や屋上などで行われ、大規模なロケーションの中で進行。竹内は役に入り込んだ佇まいで現場入りし、細かな演出にも柔軟に対応した。中川はカメラマン役として監督と入念に役作りを行い、猫との共演シーンなどでも自然な演技を見せた。
撮影を振り返り竹内は「東京のど真ん中で大規模な撮影だったが、いいチームワークで進んだ」と語り、中川は「映画の予告編のようなエネルギッシュでポジティブなCMになっている」と手応えを明かした。
また、2人はともに学生時代から「inゼリー」に親しんできたといい、竹内は「スポーツの前後に頼っていた」、中川は「部活の合間に飲んでいた」とそれぞれ思い出を語った。
日常での活用について竹内は「スポーツ前や仕事中、移動中などタイミングを考えずに取れるのが魅力」とコメント。中川も「撮影中や舞台の時に飲んでいる」と語り、日常の中でのエネルギー補給アイテムとしての利便性を強調した。
CMについて竹内は「異なる生活でも同じ『inゼリー』でつながる内容」と説明し、中川は「日々の生活に寄り添い、前に進む活力を与えてくれる作品」とアピール。2人の新たなコンビネーションが描かれる内容となっている。
●竹内涼真＆中川大志 撮影後インタビュー
・本日一日を振り返っての感想をお願いします。
竹内：東京のど真ん中で3連休の中日に大規模な撮影だったのですが、すごくいいチームワークで、スケジュール通りに撮影が進んだのが奇跡だなと思いました。本当に東京のど真ん中で撮影したので、「気合入っているな！」と思いました。
中川：本当に「1日で撮りきれるのかな？」と思うほど、スケールの大きな撮影で、とても濃厚な1日でした。 CMの世界観がものすごくエネルギッシュかつポジティブで映像もすごくカッコいいので、映画の予告編を見ているかのようなCMになっていると思います。僕自身も完成を楽しみにしています。
あとは竹内さんとは別日の撮影だったのですが、今日は「ねこちゃん」と共演しました。賢くて、完璧な演技を1テイクだけでなく、2回、3回と繰り返してくれました。一瞬のシーンではあるのですが、可愛くて癒されました。
・「in」ブランドのアンバサダーに就任しましたが、「inゼリー」ついての印象や思い出を教えてください。
竹内：思い出はいっぱいあります。スポーツをやっていたので、練習前や休憩中、練習後に「inゼリー」を飲んでいました。素早くエネルギー補給ができるので、頼っていた思い出があります。
中川：物心ついた頃から身近にあって中学のバスケ部の部活の合間に飲んでいました。飲んでいる時はエネルギーをグッと一瞬でチャージしている感じがして、ちょっと格好つけてしまっていたかもしれないです。
・「inバー」についての印象や思い出を教えてください。
竹内：「inバー」は撮影中のちょっと小腹が空いたなという時に、すごく便利だなという印象です。持ち運びしやすいのも良いです。
中川：僕も「inバー」のプロテインには最近すごくお世話になっていて、撮影現場にも持っていきますし、トレーニングの後や小腹が空いた時に助けられています。
・今回のCMは「in my life,」というテーマですが、日常のどんなタイミングで「inゼリー」を活用していますか。
竹内：あまりタイミングを考えず活用しています。スポーツ前、おやつの時間、仕事中、移動中など、タイミングを考えず、いつでも取れるということが一番の魅力だと思います。現場で飲んでいて急に呼ばれても、蓋をできて、すぐに戻ってまた飲めるのも良い点です。
中川：僕は撮影中や舞台の時に飲んでいます。あとは子供の頃スキーに行った際、雪の中に埋めて冷やして飲むのも好きでした。
・お二人の日常でのエネルギー源、やる気を出すために行っていることを教えてください。
竹内：やる気は出すしかないので、もう「出す」！以上です（笑）。運動はしますが、やる気ない時もやります。 スイッチのオンオフを分けるとスイッチを入れる時に大変なので考えないようにしています。
中川：僕も運動はすごく好きなので、ジムに行くと「あー、来てよかったな」とリフレッシュできます。元気がない時ほど体を動かすようにしています。
・映像作品での共演は初めてですが、お互いの印象を教えてください。
竹内：カッコいいなと思いました（笑）。一回バッタリお花屋さんで会ったことがあります。
中川：バッタリでしたね。お花屋さんで買い物していたら、やたらスタイルいい人いるなと思ってパッと見たら、竹内さんでした。すごく大きい桜の木を「自宅に飾る」と言っていて、オシャレ！カッコいい！と思いました。
・新生活が始まるシーズンですが、お二人が今後始めたいことを教えてください。
竹内：この前、沖縄の名護の山に行ったら「キジー」という山の中で生活している人に出会い、海の生き物を獲りに連れていってもらったりしたのですが、その人がずっと裸足で生活していたので、僕も一週間くらい山の中で裸足で生活してみたいなと思いました。
中川：植物を育ててみたいです。多肉植物などが好きなので、家に取り入れてみたいです。
・CMをご覧の方へのメッセージをお願いします。
竹内：今回、僕と中川大志君がいろいろなライフスタイルに合わせて、「inゼリー」を日常的に飲んでいて、2人の仕事や生活は全く違うけれど、どこかで同じ「inゼリー」を飲んでいる仲間としてつながるという内容です。1日のライフスタイルの中でのエネルギー補給として、すごく便利で、持ち運びやすく使いやすい商品だと思うので、ぜひ僕らと一緒に日常に取り入れてもらえたらと思います。
中川：竹内さんと僕が、それぞれセリフのない中で、監督とキャラクターを深めながら作り上げていきました。 普段の生活の中で壁にぶつかる時、ちょっと疲れている時……そんな中でも、日々の生活の一部として「ｉｎゼリー」が寄り添ってくれて、前に進み出す活力をくれる。そんなエネルギッシュでポジティブなCMになっていると思います。ぜひ楽しみにご覧ください。
【動画】竹内涼真＆中川大志「in」新ブランドアンバサダー就任 大規模ロケでエネルギッシュなCM完成
今回のCMは「inゼリー エネルギー」と新商品「inバーマルチミネラル」の2本を同時展開。「in my life,」をテーマに、それぞれ異なる日常を生きる人物に寄り添うブランドの存在を描く。竹内は証券会社勤務の会社員役、中川は駆け出しのカメラマン役として出演し、さまざまなライフスタイルの中でエネルギー補給を行う様子が映し出される。
撮影を振り返り竹内は「東京のど真ん中で大規模な撮影だったが、いいチームワークで進んだ」と語り、中川は「映画の予告編のようなエネルギッシュでポジティブなCMになっている」と手応えを明かした。
また、2人はともに学生時代から「inゼリー」に親しんできたといい、竹内は「スポーツの前後に頼っていた」、中川は「部活の合間に飲んでいた」とそれぞれ思い出を語った。
日常での活用について竹内は「スポーツ前や仕事中、移動中などタイミングを考えずに取れるのが魅力」とコメント。中川も「撮影中や舞台の時に飲んでいる」と語り、日常の中でのエネルギー補給アイテムとしての利便性を強調した。
CMについて竹内は「異なる生活でも同じ『inゼリー』でつながる内容」と説明し、中川は「日々の生活に寄り添い、前に進む活力を与えてくれる作品」とアピール。2人の新たなコンビネーションが描かれる内容となっている。
●竹内涼真＆中川大志 撮影後インタビュー
・本日一日を振り返っての感想をお願いします。
竹内：東京のど真ん中で3連休の中日に大規模な撮影だったのですが、すごくいいチームワークで、スケジュール通りに撮影が進んだのが奇跡だなと思いました。本当に東京のど真ん中で撮影したので、「気合入っているな！」と思いました。
中川：本当に「1日で撮りきれるのかな？」と思うほど、スケールの大きな撮影で、とても濃厚な1日でした。 CMの世界観がものすごくエネルギッシュかつポジティブで映像もすごくカッコいいので、映画の予告編を見ているかのようなCMになっていると思います。僕自身も完成を楽しみにしています。
あとは竹内さんとは別日の撮影だったのですが、今日は「ねこちゃん」と共演しました。賢くて、完璧な演技を1テイクだけでなく、2回、3回と繰り返してくれました。一瞬のシーンではあるのですが、可愛くて癒されました。
・「in」ブランドのアンバサダーに就任しましたが、「inゼリー」ついての印象や思い出を教えてください。
竹内：思い出はいっぱいあります。スポーツをやっていたので、練習前や休憩中、練習後に「inゼリー」を飲んでいました。素早くエネルギー補給ができるので、頼っていた思い出があります。
中川：物心ついた頃から身近にあって中学のバスケ部の部活の合間に飲んでいました。飲んでいる時はエネルギーをグッと一瞬でチャージしている感じがして、ちょっと格好つけてしまっていたかもしれないです。
・「inバー」についての印象や思い出を教えてください。
竹内：「inバー」は撮影中のちょっと小腹が空いたなという時に、すごく便利だなという印象です。持ち運びしやすいのも良いです。
中川：僕も「inバー」のプロテインには最近すごくお世話になっていて、撮影現場にも持っていきますし、トレーニングの後や小腹が空いた時に助けられています。
・今回のCMは「in my life,」というテーマですが、日常のどんなタイミングで「inゼリー」を活用していますか。
竹内：あまりタイミングを考えず活用しています。スポーツ前、おやつの時間、仕事中、移動中など、タイミングを考えず、いつでも取れるということが一番の魅力だと思います。現場で飲んでいて急に呼ばれても、蓋をできて、すぐに戻ってまた飲めるのも良い点です。
中川：僕は撮影中や舞台の時に飲んでいます。あとは子供の頃スキーに行った際、雪の中に埋めて冷やして飲むのも好きでした。
・お二人の日常でのエネルギー源、やる気を出すために行っていることを教えてください。
竹内：やる気は出すしかないので、もう「出す」！以上です（笑）。運動はしますが、やる気ない時もやります。 スイッチのオンオフを分けるとスイッチを入れる時に大変なので考えないようにしています。
中川：僕も運動はすごく好きなので、ジムに行くと「あー、来てよかったな」とリフレッシュできます。元気がない時ほど体を動かすようにしています。
・映像作品での共演は初めてですが、お互いの印象を教えてください。
竹内：カッコいいなと思いました（笑）。一回バッタリお花屋さんで会ったことがあります。
中川：バッタリでしたね。お花屋さんで買い物していたら、やたらスタイルいい人いるなと思ってパッと見たら、竹内さんでした。すごく大きい桜の木を「自宅に飾る」と言っていて、オシャレ！カッコいい！と思いました。
・新生活が始まるシーズンですが、お二人が今後始めたいことを教えてください。
竹内：この前、沖縄の名護の山に行ったら「キジー」という山の中で生活している人に出会い、海の生き物を獲りに連れていってもらったりしたのですが、その人がずっと裸足で生活していたので、僕も一週間くらい山の中で裸足で生活してみたいなと思いました。
中川：植物を育ててみたいです。多肉植物などが好きなので、家に取り入れてみたいです。
・CMをご覧の方へのメッセージをお願いします。
竹内：今回、僕と中川大志君がいろいろなライフスタイルに合わせて、「inゼリー」を日常的に飲んでいて、2人の仕事や生活は全く違うけれど、どこかで同じ「inゼリー」を飲んでいる仲間としてつながるという内容です。1日のライフスタイルの中でのエネルギー補給として、すごく便利で、持ち運びやすく使いやすい商品だと思うので、ぜひ僕らと一緒に日常に取り入れてもらえたらと思います。
中川：竹内さんと僕が、それぞれセリフのない中で、監督とキャラクターを深めながら作り上げていきました。 普段の生活の中で壁にぶつかる時、ちょっと疲れている時……そんな中でも、日々の生活の一部として「ｉｎゼリー」が寄り添ってくれて、前に進み出す活力をくれる。そんなエネルギッシュでポジティブなCMになっていると思います。ぜひ楽しみにご覧ください。