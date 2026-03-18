HYDE『JEKYLL』、デジタルアルバム1位 6年10ヶ月ぶり、通算2作目【オリコンランキング】
HYDEの最新アルバム『JEKYLL』（ジキル）が、18日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。2019年5月リリースの『anti』（2019年5月13日付）以来6年10ヶ月ぶり、自身通算2作目のデジタルアルバム1位を獲得した。
【動画】HYDE『JEKYLL』収録「THE ABYSS」MV
本作は、最新シングル「THE ABYSS」のほか、2025年4月〜6月放送のアニメ『黒執事 -緑の魔女編-』（TOKYO MX他）のオープニングテーマを務めたCo shu Nie feat. HYDE「MAISIE」のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱バージョンなど、全10曲を収録している。
2026年1月から、オーケストラツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」を開催中。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜15日）＞
【動画】HYDE『JEKYLL』収録「THE ABYSS」MV
本作は、最新シングル「THE ABYSS」のほか、2025年4月〜6月放送のアニメ『黒執事 -緑の魔女編-』（TOKYO MX他）のオープニングテーマを務めたCo shu Nie feat. HYDE「MAISIE」のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱バージョンなど、全10曲を収録している。
2026年1月から、オーケストラツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」を開催中。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜15日）＞