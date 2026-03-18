中島健人、岡村靖幸からのオファーで初コラボ実現 アニメ『ガンバレ！中村くん！！』オープニングテーマに起用
ソロアーティストとして活躍する中島健人と岡村靖幸が、4月1日からスタートするテレビアニメ『ガンバレ！中村くん！！』オープニングテーマ「瞬発的に恋しよう」で初コラボレーションすることが決定した。このほど、楽曲を使用したPV、さらに原作者・春泥による中島、岡村の描き下ろしアーティストビジュアル、配信ジャケットも公開された。
【動画】中島健人、新プロジェクト『KENTY FRAGRANCE』始動！
今作は内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい80〜90’sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガをアニメ化。PVでは愛貴に片想いをする中村くんの日常と、中村くんを取り囲む個性的なキャラクターたちがポップな楽曲と共にコミカルに映される映像になっている。
作詞・作曲・編曲を岡村が手掛けた同楽曲は、岡村の直感で中島にコラボレーションをオファーして、2人のヴォーカル共演が奇跡的に実現した作品で、さわやかさと悩ましさが同居して2人の魅力を最大限に引き出している。
さらに原作者・春泥が、岡村と中島をアニメキャラクター化した描き下ろしアーティストビジュアル、配信ジャケットも公開。本作の世界観で描かれた2人のビジュアルも注目だ。
TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ 、BS11で4月1日より毎週水曜深夜0時30分から。Huluにて地上波1週間先行・見放題最速配信※第1話のみ、地上波放送と同時に第2話と共に配信。ほか各配信プラットフォームにて配信予定。
■アーティストコメント
▼岡村靖幸
オファーをいただいて原作を読みながら、どんな音楽がふさわしいんだろうと考えていました。
そうしたらある朝、目覚めた時にそのメロディがはっきり残っていて、「あ、これなんじゃないか」と思いました。そこから一気に曲の全体像が見えてきて、作曲を始めました。
最初は僕のソロでしたが、すぐにコラボという話になって、プロジェクトの皆さんと話し合って、中島健人さんとのコラボレーションが実現しました。「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でご一緒したり、ソロのライヴを観たり、不思議な結びつきを感じました。
夢で聴いたメロディや、現実の出会いが、あとからひとつにつながっていくような感覚があって。
そういう巡り合わせの中で生まれた作品ですね。
▼中島健人
昨年行われた「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にて、岡村さんとご一緒した直後に聞いたお話でとても驚きました。これまでになかった音楽的な刺激を受けられると思いとても光栄でした。
いただいたデモも、僕が歌番組でお見掛けした時の軽やかなパフォーマンスをする岡村さんを思い出すような、踊り出したくなるメロディで、レコーディングもすごく楽しめました。
歌詞の通りに歌うという概念が岡村さんとコラボしたことによって、歌い方のアレンジの妙・究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを岡村さんに教わった気がします。
【動画】中島健人、新プロジェクト『KENTY FRAGRANCE』始動！
今作は内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい80〜90’sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガをアニメ化。PVでは愛貴に片想いをする中村くんの日常と、中村くんを取り囲む個性的なキャラクターたちがポップな楽曲と共にコミカルに映される映像になっている。
さらに原作者・春泥が、岡村と中島をアニメキャラクター化した描き下ろしアーティストビジュアル、配信ジャケットも公開。本作の世界観で描かれた2人のビジュアルも注目だ。
TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ 、BS11で4月1日より毎週水曜深夜0時30分から。Huluにて地上波1週間先行・見放題最速配信※第1話のみ、地上波放送と同時に第2話と共に配信。ほか各配信プラットフォームにて配信予定。
■アーティストコメント
▼岡村靖幸
オファーをいただいて原作を読みながら、どんな音楽がふさわしいんだろうと考えていました。
そうしたらある朝、目覚めた時にそのメロディがはっきり残っていて、「あ、これなんじゃないか」と思いました。そこから一気に曲の全体像が見えてきて、作曲を始めました。
最初は僕のソロでしたが、すぐにコラボという話になって、プロジェクトの皆さんと話し合って、中島健人さんとのコラボレーションが実現しました。「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でご一緒したり、ソロのライヴを観たり、不思議な結びつきを感じました。
夢で聴いたメロディや、現実の出会いが、あとからひとつにつながっていくような感覚があって。
そういう巡り合わせの中で生まれた作品ですね。
▼中島健人
昨年行われた「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にて、岡村さんとご一緒した直後に聞いたお話でとても驚きました。これまでになかった音楽的な刺激を受けられると思いとても光栄でした。
いただいたデモも、僕が歌番組でお見掛けした時の軽やかなパフォーマンスをする岡村さんを思い出すような、踊り出したくなるメロディで、レコーディングもすごく楽しめました。
歌詞の通りに歌うという概念が岡村さんとコラボしたことによって、歌い方のアレンジの妙・究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを岡村さんに教わった気がします。