歌手の岡村靖幸（60）と、俳優の中島健人（32）が異色のコラボレーションを果たす。岡村が詞・曲を手がけたコラボ曲「瞬発的に恋しよう」を来月2日に配信リリースする。来月放送開始のTOKYO MXアニメ「ガンバレ！中村くん！！」（水曜深夜0・30）のオープニングテーマとして書き下ろされた。

同アニメは昭和レトロな作風に、コメディー色の強いボーイズラブ作品。その主題歌が、思春期の葛藤や愛に対する表現に定評のある岡村による語呂の良い単語が並ぶポップな一曲。ささやくような甘さと独特な歌い回しの岡村と、王子様のように爽やかな中島の声が重なり、思わず体を揺らしたくなるような曲に仕上がった。

岡村が直感で相棒に指名した。当初は自身のソロ曲として制作予定だったが、コラボの話が持ち上がり、中島にオファーした。岡村は「昨年のMUSIC AWARDS JAPANでご一緒したり、ソロのライブを見たり、不思議な結びつきを感じた」と説明。岡村は近年、生田斗真（41）やアイナ・ジ・エンド（31）に楽曲提供するなど、若手の新たな一面を引き出すことに意欲的。中島の魅力もさらに深まることが期待できる。

中島は「これまでになかった音楽的な刺激を受けられると思い、とても光栄でした」とコメント。アイドルを貫く中で、歌詞通りにクセなく歌うことを持ち味としてきたが「岡村さんとコラボしたことによって、歌い方のアレンジの妙や究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを教わった気がします」と手応えをつかんだようだ。

2人にはデートのようにライブを行うという共通点がある。愛の空間をつくり出す2人の声が、新たな愛の形を描く作品をポップに彩る。