吉沢亮、マクドナルド新CMに初単独出演 “ウッキウキ”自身考案のポーズ披露【コメントあり】
俳優の吉沢亮が、マクドナルドのCMに初めて単独出演する。24日から放送される“てりたまファミリー” の新CMで、80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」を口ずさみながら「てりたま買って、ウッキウキなんです」とわくわく感を全身で表現する。
【画像】吉沢亮考案、“ウッキウキ”シーン
新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇は、日本マクドナルドが25日から期間限定で販売する、「てりたまファミリー」第2弾の新バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」を紹介する内容。マクドナルドのペーパーバッグを片手に鼻歌まじりでスキップしながら帰社する吉沢。そんな吉沢の姿を見た後輩役の野内まるが、すれ違いざまに「春ですね、先輩」と声をかける。吉沢はペーパーバッグの中から新商品「コク旨かるび焼肉風てりたま」をうれしそうに見せ、「てりたまを買って、ウッキウキなんです」と笑顔で語り、第2弾のてりたまを満喫する様子が描かれる。
撮影時には、高校生時代の放課後にほぼ毎日通っていたというエピソードを披露。「子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのCMに出られるのは、本当に光栄」と、ワクワクした表情で撮影現場に登場した。
“ウッキウキ”している気持ちをアピールするシーンでは、吉沢が考えた表現方法を採用。手すりにつかまって身体を大きく反らせるアクションで、昨年公開された主演映画が記録的な大ヒット作品となり「すごく嬉しくてウキウキした」と気持ちを明かしていたが、このシーンでも、その気持ちに迫るような喜びを大胆な動作をまじえながら表現。決めポーズで現場を盛り上げた。
1996年の初登場以来、“春と言えば…”と愛され続ける「てりたまバーガー」が今年で発売30周年を迎えることを記念した企画。、第2弾の新バーガー商品として登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は、甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応えたっぷりの一品となっている。
■吉沢亮、コメント
―――マクドナルドのCMに単独で初出演した感想をお聞かせください。
子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのCMに出られるのは、本当に光栄です。 春を感じるような、すごい爽やかなCMで、非常にいいものができるんじゃないかとワクワクしています。
―――マクドナルドにまつわるエピソードや思い出があればお聞かせください。
学生時代はもうほぼ毎日、放課後とかに行ってました。
―――今年の「てりたま」第2弾として新登場した「コク旨かるび焼肉風てりたま」を味わった感想をお聞かせください。
バーガーなんですけど、醤油とか味噌の味付けがすごい“和”を感じるというか。今回、桜をバックに（CMを）撮らせていただきましたけど、味もこってりとしておいしかったですし、どんな時に食べてもおいしく食べられそうだなっていう気がして、非常に好みでした。
――――CMでは「コク旨かるび焼肉風てりたま」を買ってウキウキする吉沢さんの姿が印象的でしたが、最近ウキウキして嬉しかった出来事があれば教えてください。
去年、出演した映画が公開されまして、それがもう想像を超えるヒットといいますか。本当にたくさんの方が見に来てくださって、自分が主演で出させていただいた映画がここまで広がっていく現象が初めてだったので、すごく嬉しかったです。あれは非常にウキウキしました。『これ、どこまで行くんだろう？』みたいな。あれはすごく嬉しい現象だったと思います。
――――「てりたま」は春の風物詩ともいえる商品ですが、吉沢さんが春にいつも行うこと、必ず行うことはありますか？
まあ断捨離みたいなことなんですけど…俳優の仕事をしていると台本がどんどんたまっていくんです。やらせていただいている作品もそうだし、お仕事のお話をいただいた時に台本を読んでいくと、けっこう尋常じゃない数がたまっていくので、春とか年に1回は事務所にお返しするっていうタイミングがあります。
――――「てりたま」第2弾が登場する3月後半は新生活がスタートする時期ですが、新社会人や新入社員の皆さんに向けてアドバイスをお願いします。
新社会人の皆さん、新入生の皆さん、おめでとうございます。これから新しい生活が始まっていくということで大きな期待、そして不安も感じているんじゃないかと思いますが、どんなことにも臆せず、やりたいことがあったらどんどん挑戦していただきたいと思います。やって後悔することはないと思いますので、何かに向かって行動することが人生においての大きな糧になったり、成長を促してくれたりすると思いますので、ぜひいろんなことに挑戦していただきたいと思います。
――――吉沢さんが俳優の仕事を新しく始めた頃の思い出はありますか？
わけもわからず入ったといいますか。一応、オーディションではあるんですけど、一生の仕事にするつもりは全然なかったですし『いつかはやめるんだろうな』くらいの気持ちで入ったんですけど。やっていくうちにいろんな経験もさせてもらいましたし、嬉しい思いも苦しい思いもいろいろしましたけど、本気になればなるほどこの仕事を好きになっていった感じがあります。たぶん皆さんも、自分が望まれている道とは別の道に進んだ方もいらっしゃると思うんですけど、どの道を選ぶかより、その道をどう歩くかの方が重要だと思います。ぜひ自分自身の歩み方で正しい選択にしていってください。
――――「今年はてりたまが止まらない！」というコピーにちなみ、吉沢さんが止まらない、止められないと思う癖や行動を教えてください。
ゲームです。ゲームに関してはなかなか止められない。次の日、朝早いから早めにやめなきゃと思うけど、気づいたらずっとやっちゃうので、本当に休みの日とか、朝から朝までやってるみたいな（笑）。でもゲームばかりやっていると自堕落になっちゃいますので、ゲームをやっていないところでは運動したり、やるべきことをやってます（笑）。
――――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
今年の『てりたま』は、なんと第2弾が登場します。王道で間違いない味を楽しめる新登場の『コク旨かるび焼肉風てりたま』、そして初登場から30周年を迎え、春の風物詩として愛される『てりたま』も大好評販売中です。『てりたまファミリー』第２弾は3月25日、水曜日から、全国のマクドナルドで春だけの味わいをお楽しみください。
【画像】吉沢亮考案、“ウッキウキ”シーン
新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇は、日本マクドナルドが25日から期間限定で販売する、「てりたまファミリー」第2弾の新バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」を紹介する内容。マクドナルドのペーパーバッグを片手に鼻歌まじりでスキップしながら帰社する吉沢。そんな吉沢の姿を見た後輩役の野内まるが、すれ違いざまに「春ですね、先輩」と声をかける。吉沢はペーパーバッグの中から新商品「コク旨かるび焼肉風てりたま」をうれしそうに見せ、「てりたまを買って、ウッキウキなんです」と笑顔で語り、第2弾のてりたまを満喫する様子が描かれる。
“ウッキウキ”している気持ちをアピールするシーンでは、吉沢が考えた表現方法を採用。手すりにつかまって身体を大きく反らせるアクションで、昨年公開された主演映画が記録的な大ヒット作品となり「すごく嬉しくてウキウキした」と気持ちを明かしていたが、このシーンでも、その気持ちに迫るような喜びを大胆な動作をまじえながら表現。決めポーズで現場を盛り上げた。
1996年の初登場以来、“春と言えば…”と愛され続ける「てりたまバーガー」が今年で発売30周年を迎えることを記念した企画。、第2弾の新バーガー商品として登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は、甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応えたっぷりの一品となっている。
■吉沢亮、コメント
―――マクドナルドのCMに単独で初出演した感想をお聞かせください。
子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのCMに出られるのは、本当に光栄です。 春を感じるような、すごい爽やかなCMで、非常にいいものができるんじゃないかとワクワクしています。
―――マクドナルドにまつわるエピソードや思い出があればお聞かせください。
学生時代はもうほぼ毎日、放課後とかに行ってました。
―――今年の「てりたま」第2弾として新登場した「コク旨かるび焼肉風てりたま」を味わった感想をお聞かせください。
バーガーなんですけど、醤油とか味噌の味付けがすごい“和”を感じるというか。今回、桜をバックに（CMを）撮らせていただきましたけど、味もこってりとしておいしかったですし、どんな時に食べてもおいしく食べられそうだなっていう気がして、非常に好みでした。
――――CMでは「コク旨かるび焼肉風てりたま」を買ってウキウキする吉沢さんの姿が印象的でしたが、最近ウキウキして嬉しかった出来事があれば教えてください。
去年、出演した映画が公開されまして、それがもう想像を超えるヒットといいますか。本当にたくさんの方が見に来てくださって、自分が主演で出させていただいた映画がここまで広がっていく現象が初めてだったので、すごく嬉しかったです。あれは非常にウキウキしました。『これ、どこまで行くんだろう？』みたいな。あれはすごく嬉しい現象だったと思います。
――――「てりたま」は春の風物詩ともいえる商品ですが、吉沢さんが春にいつも行うこと、必ず行うことはありますか？
まあ断捨離みたいなことなんですけど…俳優の仕事をしていると台本がどんどんたまっていくんです。やらせていただいている作品もそうだし、お仕事のお話をいただいた時に台本を読んでいくと、けっこう尋常じゃない数がたまっていくので、春とか年に1回は事務所にお返しするっていうタイミングがあります。
――――「てりたま」第2弾が登場する3月後半は新生活がスタートする時期ですが、新社会人や新入社員の皆さんに向けてアドバイスをお願いします。
新社会人の皆さん、新入生の皆さん、おめでとうございます。これから新しい生活が始まっていくということで大きな期待、そして不安も感じているんじゃないかと思いますが、どんなことにも臆せず、やりたいことがあったらどんどん挑戦していただきたいと思います。やって後悔することはないと思いますので、何かに向かって行動することが人生においての大きな糧になったり、成長を促してくれたりすると思いますので、ぜひいろんなことに挑戦していただきたいと思います。
――――吉沢さんが俳優の仕事を新しく始めた頃の思い出はありますか？
わけもわからず入ったといいますか。一応、オーディションではあるんですけど、一生の仕事にするつもりは全然なかったですし『いつかはやめるんだろうな』くらいの気持ちで入ったんですけど。やっていくうちにいろんな経験もさせてもらいましたし、嬉しい思いも苦しい思いもいろいろしましたけど、本気になればなるほどこの仕事を好きになっていった感じがあります。たぶん皆さんも、自分が望まれている道とは別の道に進んだ方もいらっしゃると思うんですけど、どの道を選ぶかより、その道をどう歩くかの方が重要だと思います。ぜひ自分自身の歩み方で正しい選択にしていってください。
――――「今年はてりたまが止まらない！」というコピーにちなみ、吉沢さんが止まらない、止められないと思う癖や行動を教えてください。
ゲームです。ゲームに関してはなかなか止められない。次の日、朝早いから早めにやめなきゃと思うけど、気づいたらずっとやっちゃうので、本当に休みの日とか、朝から朝までやってるみたいな（笑）。でもゲームばかりやっていると自堕落になっちゃいますので、ゲームをやっていないところでは運動したり、やるべきことをやってます（笑）。
――――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
今年の『てりたま』は、なんと第2弾が登場します。王道で間違いない味を楽しめる新登場の『コク旨かるび焼肉風てりたま』、そして初登場から30周年を迎え、春の風物詩として愛される『てりたま』も大好評販売中です。『てりたまファミリー』第２弾は3月25日、水曜日から、全国のマクドナルドで春だけの味わいをお楽しみください。