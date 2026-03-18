目黒蓮、渡辺翔太宅のきれいなキッチンに驚き「最低限のものしかなかった」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮がイメージキャラクターを務めるキッコーマン食品『いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ』の新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇が、18日から公式サイトで公開され、全国で放送を開始する。
【動画】目黒蓮の美味しそうな“だけ旨顔”に注目！新テレビＣＭ
今回の新CMは、“しぼ生”だけで味付けした料理（通称“だけ旨”メニュー）を夢中で頬張る、目黒の素の表情にフォーカスした、シンプルなストーリーを採用。新CMで目黒が味わったのは、春夏が旬の食材を使った“だけ旨“メニュー。
食材を焼いただけの「ズッキーニのしぼ生ステーキ」「とうもろこしのしぼ生ステーキ」や、定番の炒め物である「豚バラキャベツのしぼ生炒め」など、いずれも“しぼ生”1本だけで味付けしたとは思えない味わいで、ごはんのおかずにおすすめ。夢中で頬張りながら、思わずこぼれる“だけ旨顔”でおいしさを表現する目黒の素の表情が見どころとなる。
ロングスリーブのTシャツにグレーのパンツを合わせ、休日に自宅で過ごしているかのようなリラックスした衣装で撮影現場に登場した目黒。スタジオは撮影準備で調理中の“しぼ生”の香りに包まれており、料理を楽しみにするような仕草を見せながら監督との打ち合わせをスタートした。撮影に際して、監督からのオーダーはシンプルで「上品に…というよりは勢いよく食べてほしい」という分かりやすいもの。目黒はニッコリと笑って快諾し、カメラの前にスタンバイした。
目黒の前に運ばれてきた最初の料理は、「ズッキーニのしぼ生ステーキ」。出来立ての料理から立ち上る湯気と食欲をそそる“しぼ生”の香りに「いい香り！」とカメラが回る前からテンションが上がる。いよいよ本番が始まると、大きなズッキーニを頬張りながら、思わず「あ〜、うまっ！」と心の声がこぼれるひと幕も。“素”で最高の“だけ旨顔”を見せる目黒に、「見ているだけでおいしさが伝わってきます」と監督も絶賛していた。
次のシーンでも、「とうもろこしのしぼ生ステーキ」に勢いよくかぶりつくだけでなく、OKの合図が出た後も食べ続け、リラックスした表情で豪快な食べっぷりを見せる目黒。続いて用意された「豚バラキャベツのしぼ生炒め」のシーンでは、食べる予定ではなかったお茶碗のごはんまでパクリ。予想外のハプニングに撮影スタッフは驚いていたが、目黒が「思わず米が欲しくなって…。勝手に食べてすみません」と笑顔を見せると、スタジオに大きな笑いが巻き起こっていた。
■目黒蓮インタビューコメント
――CM撮影はいかがでしたか？
いくつもの“しぼ生”を使った料理を食べさせていただいたんですけど、特に『豚バラキャベツのしぼ生炒め』は思わずごはんが欲しくなるような味わいで、すごいおいしい料理になっていて…しかも“しぼ生”1本だけで味付けされていたんです。僕も普段から使わせていただいていますけど、あらためて「こんなにおいしくなるんだな」と。ほかにもズッキーニだったりとうもろこしだったり、いくつかの料理をいただいたんですけど、“しぼ生”1本でここまで味とか感じ方が変わるんだなとか、いろんな楽しみ方ができるなと実感できて、すごい楽しいCM撮影でした。
――新しい環境になる方も増える時期ですが、新生活にもおすすめの“だけ旨”レシピを教えてください。
僕は皆さんに「これいいですよ」って言えるほどたくさん料理をできているわけではないんですけど、（“しぼ生”は）どの食材に合わせても間違いない味になるし、肉でも魚でも野菜でもなんでも合うので、とにかく“しぼ生”1本を使って、いろんな料理にチャレンジしてもらえたらうれしいなって思いますし、僕もチャレンジしたいなって思いました。
――1本だけで味が決まる“しぼ生”を一番にオススメしたいSnow Manのメンバーは誰ですか？目黒さんからその方へオススメの“だけ旨”メニューを教えてください。
渡辺翔太君です。けっこう前に渡辺君の家に行ったことがあるんですけど…そのときキッチンが、引っ越してきてからそのままなんじゃないか？っていうくらいキレイだったんですよ。本当に何もなくて、最低限のものしかなかったので（笑）。あんまり料理をつくったりしないと思うので、そんなしょっぴーにオススメして、チャレンジしてほしいなって思います。僕自身もチャレンジしたいなって思ったのは『豚バラキャベツのしぼ生炒め』。あれ1品あるだけですごい大満足できる味とボリュームだし、ごはんにもめちゃくちゃ合うので“しぼ生”1本でチャレンジしたいなって思いましたし、キッチンがキレイなしょっぴーにもチャレンジしてほしいなって思いました。一緒にチャレンジします（笑）
――海外へ渡航する際に“欠かせないアイテム”があれば教えてください。※2025年12月にインタビュー
ちょうど海外に行く予定があるので…しかもそれが長期だとなおさら、まさに“しぼ生”を欠かせないなって思っていて、必ず持っていこうと思っているんです。普段食べている（和食の）味が恋しくなると思うので、海外へ行った時に欲しくなる味だなって思います。調味料をたくさんそろえなくても“しぼ生”だけでおいしくなっちゃうので、普段の自分が好きな味、香りを感じられると落ち着くと思います。忙しい生活の中でも、（“しぼ生”なら）無理なく料理ができそうだと思うので、海外でもかなり重宝すると思います。
――新生活が始まる皆さんへメッセージをお願いします。
新生活は慣れない環境で疲れてしまうこともたくさんあると思います。そんな時でも“しぼ生”1本あれば、これだけでいろんな料理を楽しめると思うので、忙しい日々の中でもパパッと1品つくれたりすると思います。ぜひお供に使っていただいて、しっかり食べて、ぐっすり寝て、少しずつ一緒に頑張りましょう。
【動画】目黒蓮の美味しそうな“だけ旨顔”に注目！新テレビＣＭ
今回の新CMは、“しぼ生”だけで味付けした料理（通称“だけ旨”メニュー）を夢中で頬張る、目黒の素の表情にフォーカスした、シンプルなストーリーを採用。新CMで目黒が味わったのは、春夏が旬の食材を使った“だけ旨“メニュー。
ロングスリーブのTシャツにグレーのパンツを合わせ、休日に自宅で過ごしているかのようなリラックスした衣装で撮影現場に登場した目黒。スタジオは撮影準備で調理中の“しぼ生”の香りに包まれており、料理を楽しみにするような仕草を見せながら監督との打ち合わせをスタートした。撮影に際して、監督からのオーダーはシンプルで「上品に…というよりは勢いよく食べてほしい」という分かりやすいもの。目黒はニッコリと笑って快諾し、カメラの前にスタンバイした。
目黒の前に運ばれてきた最初の料理は、「ズッキーニのしぼ生ステーキ」。出来立ての料理から立ち上る湯気と食欲をそそる“しぼ生”の香りに「いい香り！」とカメラが回る前からテンションが上がる。いよいよ本番が始まると、大きなズッキーニを頬張りながら、思わず「あ〜、うまっ！」と心の声がこぼれるひと幕も。“素”で最高の“だけ旨顔”を見せる目黒に、「見ているだけでおいしさが伝わってきます」と監督も絶賛していた。
次のシーンでも、「とうもろこしのしぼ生ステーキ」に勢いよくかぶりつくだけでなく、OKの合図が出た後も食べ続け、リラックスした表情で豪快な食べっぷりを見せる目黒。続いて用意された「豚バラキャベツのしぼ生炒め」のシーンでは、食べる予定ではなかったお茶碗のごはんまでパクリ。予想外のハプニングに撮影スタッフは驚いていたが、目黒が「思わず米が欲しくなって…。勝手に食べてすみません」と笑顔を見せると、スタジオに大きな笑いが巻き起こっていた。
■目黒蓮インタビューコメント
――CM撮影はいかがでしたか？
いくつもの“しぼ生”を使った料理を食べさせていただいたんですけど、特に『豚バラキャベツのしぼ生炒め』は思わずごはんが欲しくなるような味わいで、すごいおいしい料理になっていて…しかも“しぼ生”1本だけで味付けされていたんです。僕も普段から使わせていただいていますけど、あらためて「こんなにおいしくなるんだな」と。ほかにもズッキーニだったりとうもろこしだったり、いくつかの料理をいただいたんですけど、“しぼ生”1本でここまで味とか感じ方が変わるんだなとか、いろんな楽しみ方ができるなと実感できて、すごい楽しいCM撮影でした。
――新しい環境になる方も増える時期ですが、新生活にもおすすめの“だけ旨”レシピを教えてください。
僕は皆さんに「これいいですよ」って言えるほどたくさん料理をできているわけではないんですけど、（“しぼ生”は）どの食材に合わせても間違いない味になるし、肉でも魚でも野菜でもなんでも合うので、とにかく“しぼ生”1本を使って、いろんな料理にチャレンジしてもらえたらうれしいなって思いますし、僕もチャレンジしたいなって思いました。
――1本だけで味が決まる“しぼ生”を一番にオススメしたいSnow Manのメンバーは誰ですか？目黒さんからその方へオススメの“だけ旨”メニューを教えてください。
渡辺翔太君です。けっこう前に渡辺君の家に行ったことがあるんですけど…そのときキッチンが、引っ越してきてからそのままなんじゃないか？っていうくらいキレイだったんですよ。本当に何もなくて、最低限のものしかなかったので（笑）。あんまり料理をつくったりしないと思うので、そんなしょっぴーにオススメして、チャレンジしてほしいなって思います。僕自身もチャレンジしたいなって思ったのは『豚バラキャベツのしぼ生炒め』。あれ1品あるだけですごい大満足できる味とボリュームだし、ごはんにもめちゃくちゃ合うので“しぼ生”1本でチャレンジしたいなって思いましたし、キッチンがキレイなしょっぴーにもチャレンジしてほしいなって思いました。一緒にチャレンジします（笑）
――海外へ渡航する際に“欠かせないアイテム”があれば教えてください。※2025年12月にインタビュー
ちょうど海外に行く予定があるので…しかもそれが長期だとなおさら、まさに“しぼ生”を欠かせないなって思っていて、必ず持っていこうと思っているんです。普段食べている（和食の）味が恋しくなると思うので、海外へ行った時に欲しくなる味だなって思います。調味料をたくさんそろえなくても“しぼ生”だけでおいしくなっちゃうので、普段の自分が好きな味、香りを感じられると落ち着くと思います。忙しい生活の中でも、（“しぼ生”なら）無理なく料理ができそうだと思うので、海外でもかなり重宝すると思います。
――新生活が始まる皆さんへメッセージをお願いします。
新生活は慣れない環境で疲れてしまうこともたくさんあると思います。そんな時でも“しぼ生”1本あれば、これだけでいろんな料理を楽しめると思うので、忙しい日々の中でもパパッと1品つくれたりすると思います。ぜひお供に使っていただいて、しっかり食べて、ぐっすり寝て、少しずつ一緒に頑張りましょう。