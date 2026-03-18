嵐「Five」、2週連続デジタル2冠 同一作品では1年2ヵ月ぶり【オリコンランキング】
嵐の約5年4ヶ月ぶりとなる新曲「Five」（3月4日配信開始）が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、ともに1位を記録。2週連続で「オリコン週間デジタルランキング」【※1】2冠を獲得した。
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
なお、同一作品での2週連続デジタル2冠は、1年2ヶ月ぶりとなる【※2】。
「週間ストリーミングランキング」では2週連続の1000万回再生超えとなる週間再生数1086.7万回（10,866,924回）で1位を記録した。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、週間DL数1.6万DL（15,771DL）で1位を獲得。同一作品が2週連続で1位を獲得するのは6ヶ月ぶり【※3】、2026年度初【※4】。自身では、「Turning Up」（2019年11月11日付、11月18日付）以来、2度目の記録となる。
週間DL数は1.6万DL（15,771DL）で、累積DL数は14.9万DL（148,975DL）となった。
【※1】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門。
【※2】同一作品での2週連続デジタル2冠は、2025年1月13日付、1月20日付でのMrs. GREEN APPLE「ライラック」以来。
【※3】同一作品での2週連続の週間デジタルシングル（単曲）ランキング1位獲得は、2025年9月8日付、9月15日付でのSnow Man「カリスマックス」以来。
【※4】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜15日）＞
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
なお、同一作品での2週連続デジタル2冠は、1年2ヶ月ぶりとなる【※2】。
「週間ストリーミングランキング」では2週連続の1000万回再生超えとなる週間再生数1086.7万回（10,866,924回）で1位を記録した。
週間DL数は1.6万DL（15,771DL）で、累積DL数は14.9万DL（148,975DL）となった。
【※1】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門。
【※2】同一作品での2週連続デジタル2冠は、2025年1月13日付、1月20日付でのMrs. GREEN APPLE「ライラック」以来。
【※3】同一作品での2週連続の週間デジタルシングル（単曲）ランキング1位獲得は、2025年9月8日付、9月15日付でのSnow Man「カリスマックス」以来。
【※4】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜15日）＞