Snow Man目黒蓮、新CMで“だけ旨顔”披露 美味しさのあまりハプニングも「勝手に食べてすみません」
【モデルプレス＝2026/03/18】Snow Manの目黒蓮が出演するキッコーマン「しぼりたて生しょうゆ」の新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇（15秒）が、3月18日より全国放映開始される。
【写真】目黒蓮、我慢できずご飯まで頬張ってしまったメイキング
ロングスリーブのTシャツにグレーのパンツを合わせ、休日に自宅で過ごしているかのようなリラックスした衣装で撮影現場に登場した目黒。スタジオは撮影準備で調理中の“しぼ生”の香りに包まれており、料理を楽しみにするような仕草を見せながら監督との打ち合わせをスタートさせた。撮影に際して、監督からのオーダーはシンプルで「上品に…というよりは勢いよく食べてほしい」という分かりやすいもの。目黒はニッコリと笑って快諾し、カメラの前にスタンバイした。
目黒の前に運ばれてきた最初の料理は「ズッキーニのしぼ生ステーキ」。出来立ての料理から立ち上る湯気と食欲をそそる“しぼ生”の香りに「いい香り！」とカメラが回る前からテンションが上がる。いよいよ本番がスタートし、大きなズッキーニを頬張りながら、思わず「あ〜、うまっ！」と心の声がこぼれるひと幕もあった。“素”で最高の“だけ旨顔”を見せる目黒に「見ているだけでおいしさが伝わってきます」と監督も絶賛していた。
次のシーンでも、「とうもろこしのしぼ生ステーキ」に勢いよくかぶりつくだけでなく、OKの合図が出た後も食べ続け、リラックスした表情で豪快な食べっぷりを見せる目黒。続いて用意された「豚バラキャベツのしぼ生炒め」のシーンでは、食べる予定ではなかったお茶碗のごはんまでパクリ。予想外のハプニングに撮影スタッフは驚いていたが、目黒が「思わず米が欲しくなって…。勝手に食べてすみません」と笑顔を見せると、スタジオに笑いが巻き起こった。（modelpress編集部）
― 1本だけで味が決まる“しぼ生”を一番にオススメしたいSnow Manのメンバーは誰ですか？目黒さんからその方へオススメの“だけ旨”メニューを教えてください。
目黒「渡辺翔太君です。けっこう前に渡辺君の家に行ったことがあるんですけど…そのときキッチンが、引っ越してきてからそのままなんじゃないか？っていうくらいキレイだったんですよ。本当に何もなくて、最低限のものしかなかったので（笑）。あんまり料理をつくったりしないと思うので、そんなしょっぴーにオススメして、チャレンジしてほしいなって思います。僕自身もチャレンジしたいなって思ったのは『豚バラキャベツのしぼ生炒め』。あれ1品あるだけですごい大満足できる味とボリュームだし、ごはんにもめちゃくちゃ合うので“しぼ生”1本でチャレンジしたいなって思いましたし、キッチンがキレイなしょっぴーにもチャレンジしてほしいなって思いました。一緒にチャレンジします（笑）」
― 海外へ渡航する際に“欠かせないアイテム”があれば教えてください。※2025年12月にインタビュー
目黒「ちょうど海外に行く予定があるので…しかもそれが長期だとなおさら、まさに“しぼ生”を欠かせないなって思っていて、必ず持っていこうと思っているんです。普段食べている（和食の）味が恋しくなると思うので、海外へ行った時に欲しくなる味だなって思います。調味料をたくさん揃えなくても“しぼ生”だけでおいしくなっちゃうので、普段の自分が好きな味、香りを感じられると落ち着くと思います。忙しい生活の中でも、（“しぼ生”なら）無理なく料理ができそうだと思うので、海外でもかなり重宝すると思います」
― 新生活が始まる皆さんへメッセージをお願いします。
目黒 「新生活は慣れない環境で疲れてしまうこともたくさんあると思います。そんな時でも“しぼ生”1本あれば、これだけでいろんな料理を楽しめると思うので、忙しい日々の中でもパパッと1品つくれたりすると思います。ぜひお供に使っていただいて、しっかり食べて、ぐっすり寝て、少しずつ一緒に頑張りましょう」
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◆目黒蓮、新CMで“だけ旨顔”披露
ロングスリーブのTシャツにグレーのパンツを合わせ、休日に自宅で過ごしているかのようなリラックスした衣装で撮影現場に登場した目黒。スタジオは撮影準備で調理中の“しぼ生”の香りに包まれており、料理を楽しみにするような仕草を見せながら監督との打ち合わせをスタートさせた。撮影に際して、監督からのオーダーはシンプルで「上品に…というよりは勢いよく食べてほしい」という分かりやすいもの。目黒はニッコリと笑って快諾し、カメラの前にスタンバイした。
次のシーンでも、「とうもろこしのしぼ生ステーキ」に勢いよくかぶりつくだけでなく、OKの合図が出た後も食べ続け、リラックスした表情で豪快な食べっぷりを見せる目黒。続いて用意された「豚バラキャベツのしぼ生炒め」のシーンでは、食べる予定ではなかったお茶碗のごはんまでパクリ。予想外のハプニングに撮影スタッフは驚いていたが、目黒が「思わず米が欲しくなって…。勝手に食べてすみません」と笑顔を見せると、スタジオに笑いが巻き起こった。（modelpress編集部）
◆目黒蓮インタビュー（※一部抜粋）
― 1本だけで味が決まる“しぼ生”を一番にオススメしたいSnow Manのメンバーは誰ですか？目黒さんからその方へオススメの“だけ旨”メニューを教えてください。
目黒「渡辺翔太君です。けっこう前に渡辺君の家に行ったことがあるんですけど…そのときキッチンが、引っ越してきてからそのままなんじゃないか？っていうくらいキレイだったんですよ。本当に何もなくて、最低限のものしかなかったので（笑）。あんまり料理をつくったりしないと思うので、そんなしょっぴーにオススメして、チャレンジしてほしいなって思います。僕自身もチャレンジしたいなって思ったのは『豚バラキャベツのしぼ生炒め』。あれ1品あるだけですごい大満足できる味とボリュームだし、ごはんにもめちゃくちゃ合うので“しぼ生”1本でチャレンジしたいなって思いましたし、キッチンがキレイなしょっぴーにもチャレンジしてほしいなって思いました。一緒にチャレンジします（笑）」
― 海外へ渡航する際に“欠かせないアイテム”があれば教えてください。※2025年12月にインタビュー
目黒「ちょうど海外に行く予定があるので…しかもそれが長期だとなおさら、まさに“しぼ生”を欠かせないなって思っていて、必ず持っていこうと思っているんです。普段食べている（和食の）味が恋しくなると思うので、海外へ行った時に欲しくなる味だなって思います。調味料をたくさん揃えなくても“しぼ生”だけでおいしくなっちゃうので、普段の自分が好きな味、香りを感じられると落ち着くと思います。忙しい生活の中でも、（“しぼ生”なら）無理なく料理ができそうだと思うので、海外でもかなり重宝すると思います」
― 新生活が始まる皆さんへメッセージをお願いします。
目黒 「新生活は慣れない環境で疲れてしまうこともたくさんあると思います。そんな時でも“しぼ生”1本あれば、これだけでいろんな料理を楽しめると思うので、忙しい日々の中でもパパッと1品つくれたりすると思います。ぜひお供に使っていただいて、しっかり食べて、ぐっすり寝て、少しずつ一緒に頑張りましょう」
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