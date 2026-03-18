俳優の竹内涼真（３２）と中川大志（２７）が森永製菓「ｉｎ」ブランドのブランドアンバサダーに就任し、１８日から放送される「ｉｎゼリー エネルギー」「ｉｎバー マルチミネラル」の新ＣＭに出演する。

竹内は証券会社勤務の会社員、中川は駆け出しのカメラマンという設定。さまざまな人の生活に「ｉｎ」ブランドが寄り添う様子をエネルギッシュな映像で描いている。映像作品での共演は初めてだが、「一回バッタリお花屋さんで会ったことがあります」と竹内。中川もしっかりと記憶しており、「すごく大きい桜の木を『自宅に飾る』と言っていて、オシャレ！ カッコいい！と思いました」と当時を振り返った。

新生活のシーズンへ向けて始めたいことを問われた竹内は「この前、沖縄の名護の山に行ったら“キジー”という山の中で生活している人に出会って。その人がずっとはだしで生活していたので、僕も１週間くらい山の中ではだしで生活してみたい」とアウトドアな回答。一方の中川はインドアに興味があるようで、「植物を育ててみたい。多肉植物が好きなので、家に取り入れてみたいです」と語った。