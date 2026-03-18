歌手で俳優の中島健人（３２）と、シンガー・ソングライターの岡村靖幸（６０）が初コラボレーションしたことが１７日、分かった。２人でボーカルを務める楽曲「瞬発的に恋しよう」が、４月１日にＴＯＫＹＯ ＭＸなどでスタートするアニメ「ガンバレ！中村くん！！」（水曜・深夜０時半）のオープニングテーマに採用される。

トップアイドルの中島と、ヒットメーカーの岡村による初タッグが実現した。岡村は当初はソロで同アニメ楽曲制作などの依頼を受けていたものの、「不思議な結びつきを感じた」と直感で中島にコラボをオファー。「瞬発的に恋しよう」は作詞・作曲・編曲を岡村が担当し、歌唱を２人で務めている。

中島は、昨年行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２５」で岡村と対面したといい、「ご一緒した直後に聞いたお話でとても驚きました。これまでになかった音楽的な刺激を受けられると思いとても光栄でした」とコラボを喜んだ。

岡村は、同曲について「夢で聴いたメロディーや、現実の出会いが、あとからひとつにつながっていくような感覚があって。そういう巡り合わせの中で生まれた作品」と語る。

同アニメは内気な男子高校生のボーイズラブが描かれ、海外でも高い人気を誇る。４月２日に音源・ミュージックビデオが同時配信される同曲も、国内外の反響が期待される。中島は「踊り出したくなるメロディーで、レコーディングもすごく楽しめました」と手応えをのぞかせた。