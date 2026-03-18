シンガー・ソングライターの岡村靖幸（60）と中島健人（32）のコラボ楽曲「瞬発的に恋しよう」が4月2日午前0時に配信される。4月1日からTOKYO MXなどで放送のテレビアニメ「ガンバレ！中村くん！！」オープニングテーマに起用され、ミュージックビデオも同時配信となる。

中島と岡村のコラボは今回が初めて。「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」での対面や、岡村が中島のソロライブを鑑賞するなど面識もあり、「不思議な結びつきを感じました」と岡村からのオファーでタッグが実現した。中島も「これまでになかった音楽的な刺激を受けられると思いとても光栄でした」と快諾した。

楽曲は爽やかさと悩ましさが同居し、両者の魅力が引き立つ1曲。岡村が作詞作曲から編曲までをプロデュースし「夢で聴いたメロディーや、現実の出会いが、あとからひとつにつながっていくような感覚があって。そういう巡り合わせの中で生まれた作品ですね」と明かした。

中島は「歌番組でお見かけした時の軽やかなパフォーマンスをする岡村さんを思い出すような、踊り出したくなるメロディーで、レコーディングもすごく楽しめました」とコメントを寄せた。大先輩とのタッグを通じ、歌手としての経験値もさらに積み上げた。「歌詞の通りに歌うという概念が岡村さんとコラボしたことによって、歌い方のアレンジの妙、究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを岡村さんに教わった気がします」と大きな収穫となった。

同曲のミュージックビデオには、アニメキャラクター化した2人が登場する。同アニメの原作者の春泥氏が書き下ろしたもので、全編オリジナルの映像も必見だ。