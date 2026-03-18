ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１３７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 47083.98（+137.57 +0.29%）
ナスダック 22501.74（+127.56 +0.57%）
CME日経平均先物 54245（大証終比：+825 +1.53%）
欧州株式17日終値
英FT100 10403.60（+85.91 +0.83%）
独DAX 23730.92（+166.91 +0.71%）
仏CAC40 7974.49（+38.52 +0.49%）
米国債利回り
2年債 3.663（-0.008）
10年債 4.197（-0.020）
30年債 4.847（-0.019）
期待インフレ率 2.376（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（-0.046）
英 国 4.694（-0.076）
カナダ 3.390（-0.043）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.69（+2.19 +2.34%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.50（+4.30 +0.09%）
ビットコイン（ドル）
74571.00（+335.51 +0.45%）
（円建・参考値）
1185万2315円（+53326 +0.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47083.98（+137.57 +0.29%）
ナスダック 22501.74（+127.56 +0.57%）
CME日経平均先物 54245（大証終比：+825 +1.53%）
欧州株式17日終値
英FT100 10403.60（+85.91 +0.83%）
独DAX 23730.92（+166.91 +0.71%）
仏CAC40 7974.49（+38.52 +0.49%）
米国債利回り
2年債 3.663（-0.008）
10年債 4.197（-0.020）
30年債 4.847（-0.019）
期待インフレ率 2.376（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（-0.046）
英 国 4.694（-0.076）
カナダ 3.390（-0.043）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.69（+2.19 +2.34%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.50（+4.30 +0.09%）
ビットコイン（ドル）
74571.00（+335.51 +0.45%）
（円建・参考値）
1185万2315円（+53326 +0.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ