NY株式17日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　47083.98（+137.57　+0.29%）
ナスダック　　　22501.74（+127.56　+0.57%）
CME日経平均先物　54245（大証終比：+825　+1.53%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10403.60（+85.91　+0.83%）
独DAX　 23730.92（+166.91　+0.71%）
仏CAC40　 7974.49（+38.52　+0.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.663（-0.008）
10年債　 　4.197（-0.020）
30年債　 　4.847（-0.019）
期待インフレ率　 　2.376（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.906（-0.046）
英　国　　4.694（-0.076）
カナダ　　3.390（-0.043）
豪　州　　4.939（-0.062）
日　本　　2.266（0.000）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.69（+2.19　+2.34%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.50（+4.30　+0.09%）

ビットコイン（ドル）
74571.00（+335.51　+0.45%）
（円建・参考値）
1185万2315円（+53326　+0.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ