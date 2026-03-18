NY株式17日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均　　　47113.50（+167.09　+0.36%）
ナスダック　　　22485.10（+110.92　+0.50%）
CME日経平均先物　54115（大証終比：+695　+1.29%）

欧州株式17日GMT17:09
英FT100　 10403.60（+85.91　+0.83%）
独DAX　 23730.92（+166.91　+0.71%）
仏CAC40　 7974.49（+38.52　+0.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.659（-0.012）
10年債　 　4.191（-0.025）
30年債　 　4.842（-0.024）
期待インフレ率　 　2.370（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.906（-0.046）
英　国　　4.694（-0.076）
カナダ　　3.383（-0.050）
豪　州　　4.939（-0.062）
日　本　　2.266（0.000）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.60（+2.10　+2.25%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5007.50（+5.30　+0.11%）

ビットコイン（ドル）
74241.31（+5.82　+0.01%）
（円建・参考値）
1179万9171円（+925　+0.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ