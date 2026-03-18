ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１６７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均 47113.50（+167.09 +0.36%）
ナスダック 22485.10（+110.92 +0.50%）
CME日経平均先物 54115（大証終比：+695 +1.29%）
欧州株式17日GMT17:09
英FT100 10403.60（+85.91 +0.83%）
独DAX 23730.92（+166.91 +0.71%）
仏CAC40 7974.49（+38.52 +0.49%）
米国債利回り
2年債 3.659（-0.012）
10年債 4.191（-0.025）
30年債 4.842（-0.024）
期待インフレ率 2.370（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（-0.046）
英 国 4.694（-0.076）
カナダ 3.383（-0.050）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.60（+2.10 +2.25%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5007.50（+5.30 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
74241.31（+5.82 +0.01%）
（円建・参考値）
1179万9171円（+925 +0.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47113.50（+167.09 +0.36%）
ナスダック 22485.10（+110.92 +0.50%）
CME日経平均先物 54115（大証終比：+695 +1.29%）
欧州株式17日GMT17:09
英FT100 10403.60（+85.91 +0.83%）
独DAX 23730.92（+166.91 +0.71%）
仏CAC40 7974.49（+38.52 +0.49%）
米国債利回り
2年債 3.659（-0.012）
10年債 4.191（-0.025）
30年債 4.842（-0.024）
期待インフレ率 2.370（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（-0.046）
英 国 4.694（-0.076）
カナダ 3.383（-0.050）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.60（+2.10 +2.25%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5007.50（+5.30 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
74241.31（+5.82 +0.01%）
（円建・参考値）
1179万9171円（+925 +0.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ