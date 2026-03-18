[J-VILLAGE CUP U-18]U-18日本代表MF加藤海輝(横浜FMユース)が決勝で1ゴール。進路の筑波大で先輩や“豪華”な新入生たちと切磋琢磨
[3.16 J-VILLAGE CUP U-18決勝 U-18日本代表 2-0 U-17日本高校選抜 Jヴィレッジスタジアム]
逸材揃いの進路へ進む前に、結果を残した。U-18日本代表MF加藤海輝(横浜FMユース/3年=横浜FMジュニアユース追浜出身)が「第8回J-VILLAGE CUP U-18」決勝で貴重な追加点。チームの優勝に貢献した。
加藤は3-5-2システムのインサイドハーフとして今大会3度目の先発出場。「自分的にはマジでゴール欲しかったんで」というMFは、前半から積極的な動きでチャンスに係わり、シュートを撃ち込んでいた。
今大会はゴールへの強い姿勢を見せ、コンビネーションでの崩しやクロスからシュート。だが、「クオリティの部分が足りないっていうのは明確に課題として見つかったので、大学でそれも突き詰めていきたい」。なかなか1点が奪えずにいたが、決勝で待望の1得点。1-0の後半34分、左CKからDFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高)の放ったヘッドのこぼれ球に反応し、ゴールに押し込んだ。
182cmの大型MF加藤は中盤での技術力やダイナミックな動きが特長。横浜FMユースやU-17日本代表でボランチとして活躍してきた。U-18日本代表での2列目のプレーについて、「自分的にはボランチもやっているんですけど、一番特長が出るポジションかなって思っています。プレスバックもしやすいっていうか、戻るところが明確に分かっているし、出るところも明確に分かっていて、自分的には上下動とかダイナミックな動きがしやすいポジションなのかなっていうのは思っています」という。
進路の筑波大でトップ下にチャレンジ中のMFは、相性の良いポジションで強みや課題を体感してU-18代表での活動を終えた。進路の筑波大の新1年生はFW大石脩斗(鹿児島城西高)をはじめ、6人中4人が昨年のU-18日本代表。加えて、加藤も今回、U-18日本代表入りを果たした。
「(新1年生は)凄い豪華ですけどチャンスもいっぱい来るんで、そういうのを1つ1つ自分のモノにしていったらいけるかなと。しかも、吸収できる人がいっぱいいるし、自分に合った環境なのかなって感じています」。筑波大は昨年、MF大谷湊斗が全日本大学選手権でMVPを獲得するなど1年生が躍動。加藤も大学1年目から活躍し、チャンスを掴む意気込みだ。
「まずは先輩から色々なモノを盗んで試合に絡むことと、その中で少しでも爪痕を残して、何かインパクトを残して、代表だったりそういうところに選ばれていきたい」。昨年はU17アジアカップ(4月)を経験したが、U-17ワールドカップ(11月)はメンバー外。加藤はその悔しさをバネに2027年U-20ワールドカップで世界と戦うことを目標の一つにしている。
そのためには、U-18日本代表で「圧倒的っていうか、そういう存在になっていかないとやっぱり(U-20日本代表には)選ばれない」と加藤。大学サッカー、年代別日本代表でも突き抜けた存在になることを目指して努力を続ける。
(取材・文 吉田太郎)
逸材揃いの進路へ進む前に、結果を残した。U-18日本代表MF加藤海輝(横浜FMユース/3年=横浜FMジュニアユース追浜出身)が「第8回J-VILLAGE CUP U-18」決勝で貴重な追加点。チームの優勝に貢献した。
加藤は3-5-2システムのインサイドハーフとして今大会3度目の先発出場。「自分的にはマジでゴール欲しかったんで」というMFは、前半から積極的な動きでチャンスに係わり、シュートを撃ち込んでいた。
182cmの大型MF加藤は中盤での技術力やダイナミックな動きが特長。横浜FMユースやU-17日本代表でボランチとして活躍してきた。U-18日本代表での2列目のプレーについて、「自分的にはボランチもやっているんですけど、一番特長が出るポジションかなって思っています。プレスバックもしやすいっていうか、戻るところが明確に分かっているし、出るところも明確に分かっていて、自分的には上下動とかダイナミックな動きがしやすいポジションなのかなっていうのは思っています」という。
進路の筑波大でトップ下にチャレンジ中のMFは、相性の良いポジションで強みや課題を体感してU-18代表での活動を終えた。進路の筑波大の新1年生はFW大石脩斗(鹿児島城西高)をはじめ、6人中4人が昨年のU-18日本代表。加えて、加藤も今回、U-18日本代表入りを果たした。
「(新1年生は)凄い豪華ですけどチャンスもいっぱい来るんで、そういうのを1つ1つ自分のモノにしていったらいけるかなと。しかも、吸収できる人がいっぱいいるし、自分に合った環境なのかなって感じています」。筑波大は昨年、MF大谷湊斗が全日本大学選手権でMVPを獲得するなど1年生が躍動。加藤も大学1年目から活躍し、チャンスを掴む意気込みだ。
「まずは先輩から色々なモノを盗んで試合に絡むことと、その中で少しでも爪痕を残して、何かインパクトを残して、代表だったりそういうところに選ばれていきたい」。昨年はU17アジアカップ(4月)を経験したが、U-17ワールドカップ(11月)はメンバー外。加藤はその悔しさをバネに2027年U-20ワールドカップで世界と戦うことを目標の一つにしている。
そのためには、U-18日本代表で「圧倒的っていうか、そういう存在になっていかないとやっぱり(U-20日本代表には)選ばれない」と加藤。大学サッカー、年代別日本代表でも突き抜けた存在になることを目指して努力を続ける。
こぼれ球をMF加藤海輝(横浜FMユース/3年、17番)が押し込み、2-0
(取材・文 吉田太郎)