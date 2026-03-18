元AKB48で女優の大西桃香（28）が17日、MCを務める渋谷クロスFM「大西桃香のSHIBUYA DE PARADISE！！」（第3火曜午後6時）に出演した。

自身も所属する芸能事務所、アリゲーターに初期から所属している元乃木坂46で女優の渡辺みり愛（26）と俳優近藤雄介（33）をゲストに招き、大西は「アリゲーター所属の3人がそろいました！最初から入っている3人です」と紹介。そろうのは約3年前の事務所主催の朗読劇以来といい「今は所属者も11人いて。めっちゃ人が増えています。このメンバーだと安心感がありますね」と笑顔をみせた。

トークではお互いの第一印象や今後やりたいことなどを語った。大西は事務所タレントらによるVRゲームの「HADO」大会開催を挙げ「めちゃくちゃ好きです。絶対に楽しいと思います！やりたいっていうのをいつもスタッフさんにも言っていて」と明かした。

渡辺はテレビゲーム大会などを挙げた。「『桃太郎電鉄』とか『マリオカート』とかいいですよね」と提案。近藤は「もうフットサルとかバスケとかもみんなでできるんじゃない？」と声を弾ませていた。

3人は今後も舞台出演などが多数控えているといい、大西は3月18日、19日に朗読劇「白きは沈黙の街で」をはじめ、6月には舞台「あの日はライオンが咲いていた」（彩の国さいたま芸術劇場 小ホール）、7月には前作に続く出演となる舞台「刃牙 THE GRAPPLAR STAGE 2 −最凶死刑囚編−」（東京・新宿FACE）にも出演予定。大西は「刃牙」の舞台へ向けて「髪の毛を伸ばしています」とも明かし「たくさんの人に愛されている作品ですし、今回新しいキャストさんも増えました。私も続投出演キャストとして頑張りたいなと思っていますし、前回も世界観がすごくて楽しかったです。髪の毛もまだ夏までに頑張ってもう少し伸ばしていきたいです」と意気込んでいた。