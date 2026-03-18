俳優近藤雄介（33）が17日、都内で元AKB48で女優の大西桃香（28）がMCを務める渋谷クロスFM「大西桃香のSHIBUYA DE PARADISE！！」（第3火曜午後6時）にゲスト出演した。

自身も所属する芸能事務所、アリゲーターの同僚である大西の番組に、同じく同僚で、元乃木坂46で女優の渡辺みり愛（26）と共にゲストとして登場した。3人は初期から所属している“古参”メンバーといい、近藤は2人の第一印象について「かわいい子たちだなと思っていましたよね。今、他のグループですけど『かわいいだけじゃだめですか？』という曲があるじゃないですか。2人はかわいいだけじゃないんですよね。しっかりといろんな活躍をみせていてすごいなと思っています」と褒め、大西らは「イエ〜イ！」と喜びの声をあげた。

ラジオは東京・渋谷で公開放送され、ガラス張りのスタジオ前には多くのファンが駆けつけた。近藤はトークの中で、昨年までに1級小型船舶操縦士や宅地建物取引士の資格取得を報告。「引っ越したい時は案内しますよ」と2人にも呼びかけ、大西は「内見とかぜひ一緒に行きたい」と笑顔。近藤は現在は世界遺産検定1級取得を目指し、先日2級を受験したといい「自己採点だと受かっていました！」と報告。「学生時代は野球しかしていなかったので、意外と大人になって勉強するのも楽しいです」と力を込めた。

近藤は4月上演の舞台「ビショップマーダーケース」（東京・銀座博品館劇場）で渡辺と共演予定という。近藤の婚約者役を渡辺が務めるといい「僕たち2人のかけあいがいい具合に物語の中でのオアシスになると思いますし、全力で演じさせていただきます」。渡辺も「楽しみでしかないです。（近藤と）妖艶に踊るシーンもあって、めっちゃ面白いです」と語り「好きなミステリー作ですし、その世界にどっぷり漬かって、お客さんをうまくだませたらいいなと思っています」と意気込んだ。

約3年ぶりというトリオ共演の時間はあっという間に過ぎた。事務所主催イベントの開催などを願い、近藤は「それまでおのおの幸せに頑張れたらいいなと思っています。また会える日が楽しみです！みなさんもよろしくお願いします！」と呼びかけて締めた。