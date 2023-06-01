きょうもドルは上げが一服する中、ポンドドルは１．３３ドル台半ばまで買い戻されている状況。目先は１．３４ドル付近に来ている１００日線まで戻せるか注目される。一方、ポンド円は２１２円台まで上昇。２１日線の上での推移が続いており、上向きの流れを継続している。



中東紛争はすでに英経済に影響を及ぼしており、燃料価格が急上昇し、３月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は紛争開始前の予想である２．９％を０．３％ポイント程度上回る見通しとなっている。さらに原油価格が現行水準で推移すれば、４月には０．５％ポイント高くなる可能性もあるという。



こうした状況から、英中銀は今週の政策委員会で金利を据え置き、慎重なトーンを維持する可能性が高いと見られている。政策金利が中立水準をやや上回る程度にある中、利下げバイアスを後退させ、よりバランスの取れたガイダンスへと移行することで、今後の情勢変化に柔軟に対応する余地を確保すると見られている。



GBP/USD 1.3348 GBP/JPY 212.18 EUR/GBP 0.8637



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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