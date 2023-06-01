　18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円高の5万3990円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては289.61円高。出来高は9680枚となっている。

　TOPIX先物期近は3629.5ポイントと前日比35ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.43ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53990　　　　　+570　　　　9680
日経225mini 　　　　　　 53990　　　　　+570　　　170884
TOPIX先物 　　　　　　　3629.5　　　　　 +35　　　 12970
JPX日経400先物　　　　　 32960　　　　　+345　　　　 449
グロース指数先物　　　　　 730　　　　　　+7　　　　 891
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース