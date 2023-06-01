日経225先物：18日2時＝570円高、5万3990円
18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円高の5万3990円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては289.61円高。出来高は9680枚となっている。
TOPIX先物期近は3629.5ポイントと前日比35ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53990 +570 9680
日経225mini 53990 +570 170884
TOPIX先物 3629.5 +35 12970
JPX日経400先物 32960 +345 449
グロース指数先物 730 +7 891
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3629.5ポイントと前日比35ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53990 +570 9680
日経225mini 53990 +570 170884
TOPIX先物 3629.5 +35 12970
JPX日経400先物 32960 +345 449
グロース指数先物 730 +7 891
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース