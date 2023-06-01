ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１１４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間12:25）（日本時間01:25）
ダウ平均 47060.84（+114.43 +0.24%）
ナスダック 22469.43（+95.25 +0.43%）
CME日経平均先物 54070（大証終比：+650 +1.20%）
欧州株式17日GMT16:25
英FT100 10409.02（+91.33 +0.89%）
独DAX 23724.96（+160.95 +0.68%）
仏CAC40 7980.62（+44.65 +0.56%）
米国債利回り
2年債 3.657（-0.014）
10年債 4.191（-0.025）
30年債 4.843（-0.023）
期待インフレ率 2.371（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.905（-0.047）
英 国 4.692（-0.078）
カナダ 3.379（-0.054）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.75（+1.25 +1.34%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4998.60（-3.60 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
74333.31（+97.82 +0.13%）
（円建・参考値）
1181万4536円（+15548 +0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47060.84（+114.43 +0.24%）
ナスダック 22469.43（+95.25 +0.43%）
CME日経平均先物 54070（大証終比：+650 +1.20%）
欧州株式17日GMT16:25
英FT100 10409.02（+91.33 +0.89%）
独DAX 23724.96（+160.95 +0.68%）
仏CAC40 7980.62（+44.65 +0.56%）
米国債利回り
2年債 3.657（-0.014）
10年債 4.191（-0.025）
30年債 4.843（-0.023）
期待インフレ率 2.371（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.905（-0.047）
英 国 4.692（-0.078）
カナダ 3.379（-0.054）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.75（+1.25 +1.34%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4998.60（-3.60 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
74333.31（+97.82 +0.13%）
（円建・参考値）
1181万4536円（+15548 +0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ