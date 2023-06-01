NY株式17日（NY時間12:25）（日本時間01:25）
ダウ平均　　　47060.84（+114.43　+0.24%）
ナスダック　　　22469.43（+95.25　+0.43%）
CME日経平均先物　54070（大証終比：+650　+1.20%）

欧州株式17日GMT16:25
英FT100　 10409.02（+91.33　+0.89%）
独DAX　 23724.96（+160.95　+0.68%）
仏CAC40　 7980.62（+44.65　+0.56%）

米国債利回り
2年債　 　3.657（-0.014）
10年債　 　4.191（-0.025）
30年債　 　4.843（-0.023）
期待インフレ率　 　2.371（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.905（-0.047）
英　国　　4.692（-0.078）
カナダ　　3.379（-0.054）
豪　州　　4.939（-0.062）
日　本　　2.266（0.000）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.75（+1.25　+1.34%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4998.60（-3.60　-0.07%）

ビットコイン（ドル）
74333.31（+97.82　+0.13%）
（円建・参考値）
1181万4536円（+15548　+0.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ