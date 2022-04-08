◇準決勝 ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日 マイアミ）

全勝だったイタリアに逆転勝ち。ベネズエラを初の決勝に導いたのは、いとこ同士の2人だった。

アクーニャは1点を追う7回2死一、三塁から遊撃へ同点の適時内野安打。続くガルシアが左前へ決勝の適時打を放つと、3万5382人の大観衆で膨れ上がったローンデポ・パークは興奮のるつぼに。「追いつけると確信していた」というオマール・ロペス監督の期待に応える波状攻撃だった。続くアラエスにもタイムリーが飛び出し、2死からの4連打で試合を決めた。

1、2番コンビの勢いが止まらない。日本との準々決勝でも28歳のアクーニャが先頭打者弾、26歳のガルシアが5回に1点差に追い上げる2ランを放った。いとこと大舞台で活躍を続けるガルシアは「小さい頃から一緒に育って一緒に米国にも来た。しょっちゅうケンカしていたけど、WBCで一緒にプレーできるのは本当に特別なこと」と笑顔だった。

17日（日本時間18日）の決勝で待つのは本命の米国。前回大会の準々決勝で逆転負けを喫した雪辱を期す。アクーニャは「全力で勝ちにいく。野球はこういうチャンスを与えてくれる。人生は面白いものだよ。相手はスターぞろいだけど、こちらも素晴らしいチーム。自分たちの野球をやるだけだ」と意気込んだ。ロペス監督は「これはみんなで共有してきた夢なんだ」と感慨深げに語った。日本、米国という過去2大会の王者を撃破し、ベネズエラ悲願の初優勝へ。強打の1、2番が、打線をけん引する。（杉浦大介通信員）