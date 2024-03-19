◇FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026・予選Aグループ 日本83―39アルゼンチン（2026年3月17日 トルコ・イスタンブール）

FIBA女子バスケットボールW杯の予選が17日、世界4都市で行われた。トルコ・イスタンブール開催のAグループで、日本（FIBAランキング11位）は、1勝3敗で並ぶアルゼンチン（同27位）と最終戦を戦い、83―39で快勝。2勝3敗とし、続いて行われたオーストラリア（同2位）―カナダ（同7位）戦で、オーストラリアが勝利したことで同グループ4位になり、W杯出場が決まった。

W杯は9月にドイツ・ベルリンで16チームが参加して行われる。日本は5大会連続出場15回目の出場。最高成績は1975年の準優勝で、1979年以降、決勝トーナメント（8強）には進出していない。

この日のアルゼンチン戦で、日本は3ポイントを26本中14本成功させた。平下愛佳（トヨタ自動車）がチーム最多の17得点の活躍を見せ、今野紀花（デンソー）が12得点、山本麻衣（トヨタ自動車）が10得点を挙げた。

◇Aグループ・日本の成績

第1戦●65―77ハンガリー(FIBAランキング20位)

第2戦●71―81オーストラリア（同2位）

第3戦●67―75トルコ（同16位）

第4戦○66―62カナダ（同7位）

第5戦〇83―39アルゼンチン（同27位）