【今日の献立】2026年3月18日(水)「野菜の豚肉巻き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜の豚肉巻き」 「シャキシャキジャガイモサラダ」 「キャベツの浅漬けゴマ油風味」 の全3品。
甘辛のお肉をガッツリ食べて、エネルギーチャージ！ ビールも進む献立です。
【主食】野菜の豚肉巻き
ニンニクのきいた甘辛ダレがからんで、ご飯が進みます。
調理時間：20分
カロリー：383Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩コショウ 少々
小麦粉 小さじ2
プロセスチーズ 40g
サヤインゲン 8本 ニンジン 1/4本 ＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)1片分
サラダ油 適量 パセリ (飾り)適量
サヤインゲンは軸側を少し切り落とす。ニンジンは皮をむき、サヤインゲンと同じ太さの細切りにする。サヤインゲンとニンジンを分量外の塩を入れた熱湯でゆでて、ザルに上げる。
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、(1)を巻き終わりを下にして入れ、焼き色がつくまで焼く。
3. ＜調味料＞を加えて煮からめる。半分に切って器に盛り、パセリを添える。
【副菜】シャキシャキジャガイモサラダ
新食感のポテトサラダ。水にさらすのが歯ごたえのポイントです。
調理時間：10分
カロリー：149Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
カニ風味カマボコ 4~5本 大葉 4枚
＜ドレッシング＞
ポン酢しょうゆ 小さじ1
マヨネーズ 大さじ1
ユズコショウ 少々
カニ風味カマボコはほぐす。大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにする。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
2. ＜ドレッシング＞のボウルに新ジャガイモ、カニ風味カマボコ、大葉を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
【副菜】キャベツの浅漬けゴマ油風味
ゴマ油と韓国のりの塩気で、いくらでも食べられそう。ビールのあてにも。
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：85Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩 少々
＜漬けダレ＞
麺つゆ (ストレート)150ml
ゴマ油 小さじ1
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
韓国のり (刻み)8枚分
白ゴマ 適量
1時間程おいておくと、より美味しくなります。
甘辛のお肉をガッツリ食べて、エネルギーチャージ！ ビールも進む献立です。
【主食】野菜の豚肉巻き
ニンニクのきいた甘辛ダレがからんで、ご飯が進みます。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：383Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）豚肉 (薄切り)8枚
塩コショウ 少々
小麦粉 小さじ2
プロセスチーズ 40g
サヤインゲン 8本 ニンジン 1/4本 ＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)1片分
サラダ油 適量 パセリ (飾り)適量
【下準備】豚肉を広げ、全体に塩コショウと小麦粉を振る。プロセスチーズは細切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
サヤインゲンは軸側を少し切り落とす。ニンジンは皮をむき、サヤインゲンと同じ太さの細切りにする。サヤインゲンとニンジンを分量外の塩を入れた熱湯でゆでて、ザルに上げる。
©Eレシピ
【作り方】1. 豚肉2枚を少し重ねて広げ、1/4の量のプロセスチーズ、サヤインゲン、ニンジンをのせて巻く。同じものを4個作る。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、(1)を巻き終わりを下にして入れ、焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
3. ＜調味料＞を加えて煮からめる。半分に切って器に盛り、パセリを添える。
©Eレシピ
【副菜】シャキシャキジャガイモサラダ
新食感のポテトサラダ。水にさらすのが歯ごたえのポイントです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：149Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）新ジャガイモ 2個
カニ風味カマボコ 4~5本 大葉 4枚
＜ドレッシング＞
ポン酢しょうゆ 小さじ1
マヨネーズ 大さじ1
ユズコショウ 少々
【下準備】新ジャガイモは皮をむいてせん切りにし、水にさらしてザルに上げる。
©Eレシピ
カニ風味カマボコはほぐす。大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにする。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯に新ジャガイモを入れて1分程ゆで、冷水に取ってザルに上げ、水気を拭き取る。
©Eレシピ
2. ＜ドレッシング＞のボウルに新ジャガイモ、カニ風味カマボコ、大葉を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】キャベツの浅漬けゴマ油風味
ゴマ油と韓国のりの塩気で、いくらでも食べられそう。ビールのあてにも。
©Eレシピ
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：85Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）春キャベツ 4~5枚
塩 少々
＜漬けダレ＞
麺つゆ (ストレート)150ml
ゴマ油 小さじ1
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
韓国のり (刻み)8枚分
白ゴマ 適量
【下準備】春キャベツはザク切りにし、塩でもんでしんなりさせ、キッチンペーパー等で水気を拭き取る。ボウルで＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜漬けダレ＞のボウルに春キャベツを入れ、冷蔵庫で馴染ませる。韓国のりを加えて和え、器に盛り、白ゴマを散らす。
©Eレシピ
1時間程おいておくと、より美味しくなります。