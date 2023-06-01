プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜の豚肉巻き」 「シャキシャキジャガイモサラダ」 「キャベツの浅漬けゴマ油風味」 の全3品。
甘辛のお肉をガッツリ食べて、エネルギーチャージ！　ビールも進む献立です。

【主食】野菜の豚肉巻き
ニンニクのきいた甘辛ダレがからんで、ご飯が進みます。

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調理時間：20分
カロリー：383Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

豚肉  (薄切り)8枚
  塩コショウ  少々
  小麦粉  小さじ2
プロセスチーズ  40g
サヤインゲン  8本 ニンジン  1/4本 ＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  ニンニク  (すりおろし)1片分
サラダ油  適量 パセリ  (飾り)適量

【下準備】

豚肉を広げ、全体に塩コショウと小麦粉を振る。プロセスチーズは細切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

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サヤインゲンは軸側を少し切り落とす。ニンジンは皮をむき、サヤインゲンと同じ太さの細切りにする。サヤインゲンとニンジンを分量外の塩を入れた熱湯でゆでて、ザルに上げる。

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【作り方】

1. 豚肉2枚を少し重ねて広げ、1/4の量のプロセスチーズ、サヤインゲン、ニンジンをのせて巻く。同じものを4個作る。

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2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、(1)を巻き終わりを下にして入れ、焼き色がつくまで焼く。

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3. ＜調味料＞を加えて煮からめる。半分に切って器に盛り、パセリを添える。

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【副菜】シャキシャキジャガイモサラダ
新食感のポテトサラダ。水にさらすのが歯ごたえのポイントです。

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調理時間：10分
カロリー：149Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

新ジャガイモ  2個
カニ風味カマボコ  4~5本 大葉  4枚
＜ドレッシング＞
  ポン酢しょうゆ  小さじ1
  マヨネーズ  大さじ1
  ユズコショウ  少々

【下準備】

新ジャガイモは皮をむいてせん切りにし、水にさらしてザルに上げる。

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カニ風味カマボコはほぐす。大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにする。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 熱湯に新ジャガイモを入れて1分程ゆで、冷水に取ってザルに上げ、水気を拭き取る。

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2. ＜ドレッシング＞のボウルに新ジャガイモ、カニ風味カマボコ、大葉を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

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【副菜】キャベツの浅漬けゴマ油風味
ゴマ油と韓国のりの塩気で、いくらでも食べられそう。ビールのあてにも。

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調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：85Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

春キャベツ  4~5枚
  塩  少々
＜漬けダレ＞
  麺つゆ  (ストレート)150ml
  ゴマ油  小さじ1
  赤唐辛子  (刻み)1/2本分
韓国のり  (刻み)8枚分
白ゴマ  適量

【下準備】

春キャベツはザク切りにし、塩でもんでしんなりさせ、キッチンペーパー等で水気を拭き取る。ボウルで＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. ＜漬けダレ＞のボウルに春キャベツを入れ、冷蔵庫で馴染ませる。韓国のりを加えて和え、器に盛り、白ゴマを散らす。

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1時間程おいておくと、より美味しくなります。