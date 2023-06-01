イラン情勢をめぐって、アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡での安全確保に向け、日本を名指しして改めて支援を求めました。日米首脳会談を前にしまして、日本に再三協力を要求してきているホンネについて、そして、中国訪問延期の狙いは、この2点について、ワシントン支局の清田大輝記者に聞きます。

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――まず1つ目、ホルムズ海峡の安全確保に向けて何度も、日本に言及しましたが、この発言からはトランプ大統領のどんなホンネが見えてくるでしょうか。

思うように各国の協力が広がらないトランプ大統領にとって、日本にいち早く参加を表明させて流れをつくりたい考えです。

安全保障でアメリカに頼る日本は、トランプ氏にとって最も圧力が効く相手の一つで、同盟国としていわば踏み絵をふませる形で協力を迫っています。

関税交渉のときと同じ構図で、日本が最初に巨額の対米投資を約束したことが、その後、ほかの国との合意のひな型となり、流れをつくったといえます。

今回も同盟国である日本に強い圧力をかけ、強引に流れをつくりにきているといえます。

――2点目ですが、中国訪問を1か月延期する考えを示しました。その狙いは。

これは中国に対してもホルムズ海峡への艦艇派遣を迫っていることから、交渉のカードとして延期を要請したという側面があります。

また、トランプ氏にとって米中の会談は支持者や経済界にアピールするためにもいま一番の関心事です。

トランプ政権はいま、イラン攻撃への対応に追われていて、中国との会談まで手が回っていないといわれているので、準備時間を確保したい狙いもあるとみられます。

――日米首脳会談への影響は。

日米首脳会談はアメリカで19日に予定されていますが、外務省関係者は「日程への影響はない」と話しています。

ただ、トランプ氏が習近平氏に会う「直前に」、台湾をめぐる東アジアの安全保障の問題などについていわば“くぎを刺す”狙いがあったわけですが、そのアテは外れることになります。