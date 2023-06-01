没入×ハンバーガーで体験価値高める　モスバーガーのプレミアム店舗で異例の試み

モスバーガーの店舗で期間限定の謎解きレストランが開催されます。

神奈川・横浜市にある、アルコールも提供するモスバーガーのプレミアム店舗「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」の一角で、ハンバーガーチェーンとしては異例の試みが始まります。

17日、「モスフードサービス」が報道陣に公開したのは、イベントの企画・運営などを手掛ける「セガ エックスディー」と共同で行う没入型の謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」。

食事とエンタメを掛け合わせ、店舗での体験価値を高める取り組みです。

舞台は中世ヨーロッパで、参加者は屋敷に仕える新人執事として1時間半にわたり物語の世界へ。

途中で参加者にクイズが出題される展開も。

出題されるクイズのテーマは「モスバーガー」に関することで、イベントを通じて自然とブランドの理解が深まる仕掛けになっています。

謎を解き明かしていけば食事が提供されるということです。

これまでにも、プレミアム店舗での音楽ライブやメタバース空間での仮想店舗など、“モノ消費”に加え“コト消費”にも注力するモスバーガー。

今後も店舗での体験価値を高め、単なる「食事の場」から「心に残る空間づくり」を目指すとしています。

モスフードサービス モスプレミアム ブランドリーダー・川口直哉さん：

お客さまがここに来る理由・意味をつけないと、お店があるだけでは来てくれないので、そこに体験があることでお客さまの心に残り、「もう一度来てみたい」「誰かに話したい」など情報が拡散し、リピーターになることを狙っている。

イマーシブレストランは他店舗での展開も目指しながら、3月20日から5月6日まで開催されます。