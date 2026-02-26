シナモロール＆マイメロディ限定♡モロッカンビューティ新作ヘアケア登場

毎日のヘアケア時間をもっと楽しく♡そんな願いを叶えてくれる限定コラボが登場しました。モロッカンビューティから、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」とコラボしたスペシャルデザインのヘアケアキットが発売。見た目の可愛さはもちろん、本格的なヘアケア効果も兼ね備えた注目アイテムです♪

シナモロールでしっとり美髪

モロッカンビューティ ディープモイスト シナモロール デザイン 限定キット



価格：3,190円（税込）

乾燥やパサつきが気になる髪に向けたディープモイストシリーズ。アルガンオイル*を配合し、きめ細かな濃密泡でやさしく洗い上げます。

しっとりまとまりのある仕上がりで、思わず触れたくなるような柔らかい髪へ導きます。

内容量：シャンプー 430mL／ヘアトリートメント 430mL

パラドゥのUVジェル再登場♡高機能で軽やかな春夏の必需品

マイメロディでうねりケア

モロッカンビューティ ハイドロリペア マイメロディ デザイン 限定キット



価格：3,190円（税込）

うねりや広がりが気になる髪におすすめのハイドロリペアシリーズ。PPT補修成分¹とハイドロコラーゲン²を配合し、髪内部の水分バランスを整えます。

毛先までなめらかで、ツヤのあるまとまり髪を叶えてくれるのが魅力です。

内容量：シャンプー 430mL／ヘアトリートメント 430mL

癒しのデザインと発売情報

もこもこ泡に包まれたキャラクターたちの愛らしいデザインは、バスルームに置くだけで気分が上がる可愛さ♡毎日のケアタイムを、ちょっと特別な癒しの時間に変えてくれます。

発売日：

2026年3月17日（火）ボトルワークス公式オンラインストアにて先行販売

※先行発売を記念し、ポイントキャンペーンを実施予定。詳しくはこちら

2026年3月24日（火）楽天市場、Yahoo!ショッピング、プラザにて順次発売

2026年4月20日（月）全国の一部バラエティショップ・ドラッグストアにて順次展開予定

毎日のケアをもっと楽しく♡

可愛いだけでなく、髪悩みに寄り添った本格ケアが叶う今回の限定キット。シナモロールとマイメロディに癒されながら、自分の髪に合ったシリーズを選べるのも嬉しいポイントです。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪毎日のバスタイムを、もっとときめく時間にしてみてはいかがでしょうか♡