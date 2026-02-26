シナモロール＆マイメロディ限定♡モロッカンビューティ新作ヘアケア登場
毎日のヘアケア時間をもっと楽しく♡そんな願いを叶えてくれる限定コラボが登場しました。モロッカンビューティから、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」とコラボしたスペシャルデザインのヘアケアキットが発売。見た目の可愛さはもちろん、本格的なヘアケア効果も兼ね備えた注目アイテムです♪
シナモロールでしっとり美髪
モロッカンビューティ ディープモイスト シナモロール デザイン 限定キット
価格：3,190円（税込）
乾燥やパサつきが気になる髪に向けたディープモイストシリーズ。アルガンオイル*を配合し、きめ細かな濃密泡でやさしく洗い上げます。
しっとりまとまりのある仕上がりで、思わず触れたくなるような柔らかい髪へ導きます。
内容量：シャンプー 430mL／ヘアトリートメント 430mL
マイメロディでうねりケア
モロッカンビューティ ハイドロリペア マイメロディ デザイン 限定キット
価格：3,190円（税込）
うねりや広がりが気になる髪におすすめのハイドロリペアシリーズ。PPT補修成分¹とハイドロコラーゲン²を配合し、髪内部の水分バランスを整えます。
毛先までなめらかで、ツヤのあるまとまり髪を叶えてくれるのが魅力です。
内容量：シャンプー 430mL／ヘアトリートメント 430mL
癒しのデザインと発売情報
もこもこ泡に包まれたキャラクターたちの愛らしいデザインは、バスルームに置くだけで気分が上がる可愛さ♡毎日のケアタイムを、ちょっと特別な癒しの時間に変えてくれます。
発売日：
2026年3月17日（火）ボトルワークス公式オンラインストアにて先行販売
※先行発売を記念し、ポイントキャンペーンを実施予定。詳しくはこちら
2026年3月24日（火）楽天市場、Yahoo!ショッピング、プラザにて順次発売
2026年4月20日（月）全国の一部バラエティショップ・ドラッグストアにて順次展開予定
毎日のケアをもっと楽しく♡
可愛いだけでなく、髪悩みに寄り添った本格ケアが叶う今回の限定キット。シナモロールとマイメロディに癒されながら、自分の髪に合ったシリーズを選べるのも嬉しいポイントです。
数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪毎日のバスタイムを、もっとときめく時間にしてみてはいかがでしょうか♡