公示価格 鹿児島県内の一覧【令和8年地価公示】2026年3月発表

国が調査した全国の土地の価格＝地価が公表され、県全体の平均変動率は34年連続でマイナスでした。

鹿児島市は住宅地・商業地ともに上昇し「二極化」が加速する一方、地方の中心部では下落幅が縮小する傾向も見られます。

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全体の平均地価は7万3400円 住宅地のトップは14年連続

県内の住宅地や商業地などを合わせた全体の平均地価は7万3400円で、平均の変動率は34年連続でマイナスでした。

県内の住宅地で最も地価が高かったのは鹿児島市西田2丁目16番で、1平方メートルあたり27万8000円。14年連続でトップです。

県全体の住宅地の平均地価は4万5100円で、変動率でみると28年連続で下落しましたが、鹿児島市では9万6100円と5年連続で上昇しています。

地方の中心部が堅調 上昇率トップは奄美大島の龍郷町

一方、地方の中心部でも住宅建設の動きが堅調で、鹿屋市ではこれまで下落傾向が続いていましたが今年は横ばい。薩摩川内市や霧島市でも下落幅がやや縮小しました。

住宅地の上昇率トップは、4年連続で奄美大島の龍郷町瀬留玉里（せどめたまざと）で、プラス3．9%でした。奄美市街地と奄美空港の間にあり、ベッドタウンとしての需要や、周辺のリゾート需要などの影響で上昇傾向とのことです。

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商業地の県全体平均は13万2900円 鹿児島市は5年連続上昇

商業地も県全体の平均は13万2900円で、平均変動率は35年連続で下落しました。

鹿児島市は平均で30万7400円で、5年連続の上昇。変動率プラス1．4%は令和になって最大です。最も高かったのは36年連続で鹿児島市東千石町13番の118万円でした。

商業地の上昇率トップは3年ぶりに鹿児島市内で、鹿児島市平之町8番のプラス3．8%でした。

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鹿児島県の地価 公示価格一覧 国土交通省 令和8年3月発表鹿児島県内全市町村の住宅地、商業地、全用途の平均価格と平均変動率は画像で掲載

鹿児島市の住宅地の平均価格は96,100円、商業地の平均価格は307,400円、全用途は159,700円でした。

そのほかの市町村のデータは画像で掲載しています。

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