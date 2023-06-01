ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１９５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均 47142.05（+195.64 +0.42%）
ナスダック 22500.13（+125.95 +0.56%）
CME日経平均先物 54400（大証終比：+980 +1.81%）
欧州株式17日GMT15:07
英FT100 10431.99（+114.30 +1.11%）
独DAX 23783.22（+219.21 +0.93%）
仏CAC40 8017.90（+81.93 +1.03%）
米国債利回り
2年債 3.661（-0.010）
10年債 4.193（-0.023）
30年債 4.845（-0.021）
期待インフレ率 2.368（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.910（-0.042）
英 国 4.698（-0.072）
カナダ 3.379（-0.054）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.32（+0.82 +0.88%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5013.90（+11.70 +0.23%）
ビットコイン（ドル）
74565.81（+330.32 +0.44%）
（円建・参考値）
1184万8507円（+52488 +0.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47142.05（+195.64 +0.42%）
ナスダック 22500.13（+125.95 +0.56%）
CME日経平均先物 54400（大証終比：+980 +1.81%）
欧州株式17日GMT15:07
英FT100 10431.99（+114.30 +1.11%）
独DAX 23783.22（+219.21 +0.93%）
仏CAC40 8017.90（+81.93 +1.03%）
米国債利回り
2年債 3.661（-0.010）
10年債 4.193（-0.023）
30年債 4.845（-0.021）
期待インフレ率 2.368（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.910（-0.042）
英 国 4.698（-0.072）
カナダ 3.379（-0.054）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.32（+0.82 +0.88%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5013.90（+11.70 +0.23%）
ビットコイン（ドル）
74565.81（+330.32 +0.44%）
（円建・参考値）
1184万8507円（+52488 +0.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ