NY株式17日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均　　　47142.05（+195.64　+0.42%）
ナスダック　　　22500.13（+125.95　+0.56%）
CME日経平均先物　54400（大証終比：+980　+1.81%）

欧州株式17日GMT15:07
英FT100　 10431.99（+114.30　+1.11%）
独DAX　 23783.22（+219.21　+0.93%）
仏CAC40　 8017.90（+81.93　+1.03%）

米国債利回り
2年債　 　3.661（-0.010）
10年債　 　4.193（-0.023）
30年債　 　4.845（-0.021）
期待インフレ率　 　2.368（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.910（-0.042）
英　国　　4.698（-0.072）
カナダ　　3.379（-0.054）
豪　州　　4.939（-0.062）
日　本　　2.266（0.000）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.32（+0.82　+0.88%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5013.90（+11.70　+0.23%）

ビットコイン（ドル）
74565.81（+330.32　+0.44%）
（円建・参考値）
1184万8507円（+52488　+0.44%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ