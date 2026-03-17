急に冷められた気が…。男性が追いかけてくれなくなる「原因」
好きな男性との距離が一向に縮まらない…、むしろ距離を置かれ始めているかもと感じていませんか？そこで今回は、そんな風に男性があなたを追いかけてくれなくなる「原因」を紹介します。
対応にムラがある
今日は笑顔で話しかけてくれるのに、次の日は素っ気ない…。このような態度の変化は男性を混乱させます。男性は単純なところがあるので、女性の気持ちの変化についていけず「何を考えているかわからない」と諦めてしまうことに。忙しさや気分の波はあったとしても、好きな男性には一貫した態度で接することが大切です。
連絡へのリアクションが薄い
男性は好きな女性には普段より積極的に連絡するもの。でも、それに対しての返信が素っ気なかったり、遅かったりすると「俺に興味がないんだな」と感じてしまいます。一般的に男性は女性に対して「連絡がマメそう」というイメージを持っているので、リアクションが薄いだけで「脈なしサイン」と誤解してしまうでしょう。
他の男性の話をしすぎている
好きな男性との会話中、つい他の男性の話題を出していませんか？一般的に男性は他の男性の話を聞かされるのが苦手。特に同じ男性の名前が何度も出てくると「もしかして、その人のことが好きなの？」「俺が本命じゃないんだ」と思われてしまいます。
好きな男性との恋を育てたいなら、今回紹介した行動をしないように注意してみてくださいね。
🌼距離感が課題。いつの間にか「脈あり→脈なし」になってしまう理由