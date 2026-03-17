別れた方が良いかも…。男性が「彼女とはもうダメだ」と感じる瞬間とは
好きな男性と交際するなら幸せな関係を築いていきたいものですが、どうしても“別れ”の２文字がチラつくことってあるもの。
そこで今回は、男性が「彼女とはもうダメだ」と感じる瞬間について紹介します。
趣味が一致しない＆趣味を理解してくれない
男性は趣味が一致しない、もしくは趣味を理解してくれないと「彼女とは合わない」と感じるようになる傾向があります。
なので、趣味が一致しないなと気付いた時は、少しでも興味を持つようにしてあげる、もしくは彼氏の趣味を否定しないということが大事。
彼女から“気持ちを察する”ことを強要される
男性は“気持ちを察する”ことが女性と比べると苦手です。
「彼氏なんだから…」と思う部分があったとしても、なんでもかんでも彼氏に自分の気持ちを先読みして行動することを求めていては、男性は束縛されているような気持ちにもなって、どんどん心が離れていくでしょう。
彼氏に何かしてほしい時は、ストレートにお願いやおねだりをする方が良いと言えます。
今回紹介したシーンが続けば続くほど、彼氏の恋心は冷めていくということを頭に入れておきましょうね。
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