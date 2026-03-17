「このピンチ、どう切り抜ける？」不倫がバレた男性が最初に取る行動
不倫が発覚した瞬間、男性の行動には一定のパターンが見られるもの。焦りや恐れから、その場をどう切り抜けるかを優先するケースが少なくありません。そこで今回は、そんな不倫がバレた男性が最初に取る行動を解説します。
まず“否定”する
多くのケースで最初に出るのは「違う」「勘違いだ」という否定。証拠がはっきりしていない段階では、とにかくその場を否定することで乗り切ろうとするでしょう。事実と認めるよりも、事態を小さく見せようとする行動が見られます。
説明を最小限にする
妻から問い詰められても、詳細な説明を避けようとする傾向も。「ただの知り合い」「仕事の関係」など、相手に関する情報をできるだけ少なくすることで、追及を逃れようとします。
状況を落ち着かせようとする
感情的な衝突を避けるため、「一旦落ち着こう」「ちゃんと話すから」など、場を鎮めようとする言葉も口にするでしょう。これは時間稼ぎの可能性大。言い訳を練る時間を作ることで、影響を最小限に抑えようとしているのです。
不倫が発覚した直後は、誰でも冷静な判断が難しいもの。そのため、この瞬間の男性の言動だけで状況を正確には判断できません。時間が経ったあと、男性がどのような態度を取るかが、関係の行方を左右することになります。 ※画像は生成AIで作成しています
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