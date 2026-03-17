【ランコム・クリニーク・ソフィーナip】洗顔後すぐで肌が変わる？美容ライター推しの“導入美容液”３選
日々のスキンケアの効果を引き出すアイテムとして、ここ数年注目度が高まっているのが「導入美容液」。洗顔後すぐに使うことで肌をやわらかく整え、次に使う化粧水や美容液のなじみをサポートしてくれる存在です。とはいえ種類が多く、どれを選べばいいのか迷う人も少なくありません。そこで今回は、美容ライターが実際に使ってよかったと感じた導入美容液を３つ紹介します。
集中ケアを続けたような美しい肌へ導く「ランコム」の導入美容液
日本のために特別に開発され、数々のベスコスを受賞しているランコムの人気導入美容液「ジェニフィック アルティメ セラム」。洗顔後すぐに肌になじむやわらかなテクスチャーで、次に使うスキンケアの浸透感を高め、メイクのりのよい肌へ整えてくれます。
▲ランコム「ジェニフィック アルティメ セラム」 50ml ￥18,700（税込）
ヒアルロン酸を超える保水力を持つとされるキー成分のβグルカンを配合。乾燥や外的ダメージを受けやすい大人肌を保湿しながら整え、バリア機能をサポートします。ハリやふっくら感を引き出し、キメや毛穴だけでなく乾燥による小ジワやくすみなどにもアプローチ。肌全体のコンディションを底上げしてくれるような使用感が魅力です。
１本で10の美肌スイッチをON。透明感とハリを引き出す「クリニーク」の新作導入美容液
クリニークから、スキンケアの土台を整える新しい導入美容液「イーブン ベター アクティブ ブースター セラム」が新登場。極薄のヴェールで肌を包み込むような使用感で、なめらかに広がるテクスチャーが心地よくケアできます。
▲クリニーク「イーブン ベター アクティブ ブースター セラム」 30ml ￥7,810（税込）※医薬部外品
1980年代から続く人気シリーズ「イーブン ベター」から、日本限定で登場した薬用導入美容液で、角層環境を整え、次のスキンケアがなじみやすい状態へ導きます。有効成分ナイアシンアミドを配合し、うるおい・透明感・ハリなど多角的にアプローチする設計。使い続けることで「なんだか肌の調子がいい」と感じる日が続く、そんな実感を得やすいアイテムです。
日々のお手入れを土台から整える「ソフィーナip」の炭酸美容液
発売以来、リピーターが多い「ソフィーナip」の炭酸シリーズ。洗顔後すぐに使うことで、肌の土台を整えるケアができる人気アイテムです。
▲ソフィーナip「ベースケア セラム 土台美容液」 90g ￥5,500（税込）
毛穴の約1/20サイズという微細な炭酸泡が角層まで広がり、うるおいを届けながら肌を整えます。高濃度炭酸泡を持続させる独自技術により、肌にとどまってじっくりケアできるのも特長。血行が促されるような使用感で、くすみが気になる人にもおすすめです。朝のメイク前に使うと、肌が明るく整いメイクのりのよさも感じやすくなります。
洗顔後すぐに使うだけで、いつものスキンケアの手応えを高めてくれる導入美容液。乾燥やくすみが気になりやすい大人肌にこそ、取り入れやすいアイテムです。毎日のケアにプラスして、肌コンディションを整える新しい習慣として試してみてはいかがでしょうか。＜text＆photo：Chami＞
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