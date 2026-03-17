忙しさに日々追われている人と、忙しいけど余裕のある人。その差って何？
毎日忙しく働いているのに、なぜか余裕がある人もいれば、いつも時間に追われている人もいます。仕事量が特別違うわけではないのに、この差はどこから生まれるのでしょうか？実は、忙しさそのものよりも“時間との付き合い方”に違いがあります。
予定を詰め込みすぎている
忙しさに追われる人ほど、予定を空けないように詰め込みがち。予定が増えるほど、少しの遅れが連鎖してしまいます。一方、余裕がある人は、あえて余白を作っています。少しだけでも余裕があるだけで、１日の流れは大きく変わります。
すべてを自分で抱え込んでいる
責任感が強い人ほど、仕事や用事を一人で抱え込みやすくなります。しかし、それが続くと時間はどんどん足りなくなるもの。余裕がある人は、人に頼ることや役割を分けることを自然に取り入れています。
優先順位が曖昧になっている
やることが多いと、すべてを同じ重要度で扱ってしまいがち。一方で余裕がある人は、まず「今やるべきこと」を決めています。物事やスケジュールの優先順位を整理できるかも分かれ目です。
誰もが忙しい毎日を過ごしていますが、その中で余裕を持てる人は予定の入れ方、人との関わり方、優先順位の付け方で“余裕”を生み出しています。忙しさに追われてばかりと感じているなら、ぜひ時間への向き合い方をブラッシュアップしていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張っているのに成果の出ない人と、余裕で成果を出す人。その差は“力の使い方”です