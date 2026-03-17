若見えする人は“重たい髪型”にしない。40代・50代“毛先に適度な軽さ”が必要な理由
髪をまとまりよく見せたい、広がりを抑えたい。そんな理由から、毛先を重めに整えている人も多いかもしれません。確かに重めのヘアスタイルは落ち着いた印象になります。ただ40代・50代になると、その“重さ”が髪型全体の印象を少し硬く見せてしまうことも。実際、自然と若く見える人の髪型は、毛先の作り方に少し違いがあります。
重すぎる毛先は髪型を重く見せる
毛先を重く残したヘアスタイルは、まとまりやすいというメリットがあります。ただ、重さが強すぎると髪全体の動きが少なくなり、シルエットがやや重く見えることも。
特にボブやミディアムヘアでは、毛先のラインが強く出すぎると髪型が固い印象になることもあります。結果として、顔まわりの雰囲気まで少し重たく感じられる場合があります。
軽くしすぎると「パサつき」に見えることも
一方で、軽さを出そうとしてレイヤーを入れすぎると、毛先がばらつきやすくなります。髪の量が少なく見えたり、まとまりにくく感じたりすることもあるでしょう。
また、毛先が細くなりすぎると、ツヤが出にくくなり、乾いたような印象になることも。軽くしたつもりでも、結果として“パサついて見える髪”になってしまっては本末転倒です。
若見えする髪は「毛先が少し動く」
自然に若く見える人の髪型を見ると、毛先にほんの少し動きがあります。完全に重いラインでもなく、極端に軽いレイヤーでもありません。毛先が自然に動く程度の軽さがあることで、髪全体のシルエットが柔らかく見えます。同時に毛先に厚みも残っているため、ツヤ感も保たれます。このバランスが、髪型を自然で今の印象に見せてくれます。
40代・50代の髪型は、毛先が重すぎると動きがなくなり、軽すぎるとパサついて見えることも。大切なのは、毛先が自然に動く程度の軽さです。そのバランスが、髪型の印象を整えてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師、へアメイクアーティストなどの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
🌼分け目で印象が変わる？40代・50代の髪型が重たく見える“トップぺたんこ”問題