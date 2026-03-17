全室に洗濯乾燥機・レンジ・２ドア冷蔵庫完備。アニメと漫画、オタクの聖地のプチ・ポップなホテル【東急ステイ池袋】
2024年12月にリニューアルした【東急ステイ池袋】。それまでのビジネス利用メインから家族や友人と利用しやすい2名用の客室を増やし、館内もポップカルチャーの街 “池袋” のイメージに一新。さらに全客室に洗濯乾燥機と電子レンジ、2ドア冷蔵庫を備え、便利で滞在しやすい「ザ・池袋」なホテルとして爆誕。支配人が描いたマスコットキャラクター “Mr.IKE（アイク）くん” も要チェックです！
｜池袋ならではのホテル
池袋と言えば、漫画の聖地と言われる「乙女ロード」やアニメやゲームの専門店が多く、今では世界中から注目されるクールジャパンの発信地。ホテルのエントランスに掛かるアートは、そんな池袋を象徴するカプセルトイの透明カプセルがいっぱい詰まっています。中にはフクロウのおもちゃが入ったカプセルも隠れていました。
▲入口では池袋のカルチャーを象徴するアートがお出迎え
ホテルがあるのはJR池袋西口（東武デパート側）で、東京芸術劇場や立教大学があるかと思えば、東京屈指の巨大繁華街があるエリア。池袋駅から地下街「Echika（エチカ）池袋」を歩いてC1b出口のエレベーターを使えば、ホテルまでわずか１分ほどのご近所に出現。雨の日も便利です。
▲遊び心のあるラウンジ
マルチに使える１階ロビーはザ・イケブクロな雰囲気。たっぷりくつろげるソファや漫画、アニメなどのポップカルチャーに関する書籍が並び、池袋ならではのスポットになっています。コンセントを備えた大テーブルもあるのでパソコン作業にも使えます。
▲のんびり読書したり、観光する場所を探したり
デジタルサイネージで池袋のお店や飲食店などを探すこともできます。トラベルライブラリーには古い雑誌や漫画をはじめ、周辺観光のヒントになる書籍など約100冊の本が置かれています。外国人旅行者向けに英語の漫画も用意。なんと、ホテルの支配人がデザインしたマスコットキャラクター“Mr.IKE（アイク）くん” のカプセルトイもありました。
▲ロビーのフリードリンクコーナー
利用時間は7時から23時まで。コーヒーやエスプレッソ、デカフェラテなど12種類のドリンクやミネラルウォーターなどを自由に楽しめます。
｜全室に洗濯乾燥機や電子レンジがあって超！便利
客室は６タイプ156室で、白を基調にヘッドボードやキャビネットなどに温もりのある木目を使用。全ての客室に電子レンジや2ドア冷蔵庫、洗濯乾燥機を備え、食べ物などをこぼしても拭きとれるように、床はビニール素材になっています。レジデンシャルダブルとスーペリアダブル、ユニバーサルの3室にはIHクッキングヒーターもありました。
▲19平米の「スーペリアダブル」
最上階に2部屋ある「スーペリアダブル」は2名まで利用可能。ミニキッチンを備え、ベッド幅は160cm。テーブルと椅子は使いやすい配置に動かせます。
▲一部の客室はミニキッチンを備えます
キッチン付きの客室には、IHクッキングヒーターや鍋、まな板、箸、洗剤などをそろえているので、食材を買い込んで簡単な料理を作れます。2ドアの冷凍庫には冷凍食品も入れられるのは嬉しいですね。
▲全室に食器を用意
食器の置かれた棚は板ごと取り外しができるのでトレーとしても利用できます。
▲バスルームは全室ユニットバス
全ての客室にReFaのドライヤーBEAUTECH DRYER SMART Wと、4つの水流を切り替えられるReFa FINE BUBBLE Uのシャワーヘッド、さらに髪の洗い上がりがよく髪の毛もよくまとまるReFaビューテックシリーズののシャンプー、トリートメント、ボディーソープをそろえているのも魅力です。さらにスーペリアダブルとユニバーサルはバスルームに窓があり、都会の景色を見られます。
▲全室に洗濯乾燥機を完備
いつでも好きな時間に洗濯ができるので、旅行の荷物も減らせるほか、夏にはとても便利です。
▲「スタンダードシングル」14.8平米
１名利用のもっともコンパクトな客室「スタンダードシングル」も広めのデスクをそなえ、洗濯乾燥機など設備も充実。荷物はベッドの下に収納できるので、部屋を広く使えます。ビジネス利用にもおすすめです。
｜部屋で食べる朝食セット
朝食は全客室に備えたレンジを使い、好きな時間に客室でゆっくり食べられる東急ステイの『ステイモーニング＋（プラス）』を採用（￥1,500）。朝食の新しいスタイルです。
1階ロビーにあるステイモーニング＋コーナーにお米や高品質の冷凍食品などが用意され、「お手軽セット」か「どんぶりセット」のどちらかを選び、部屋のレンジで調理します。全てのセットにシリアルとミックスナッツ、牛乳のほか、水を入れてレンチンするだけで本格的な味を楽しめる「GREEN SPOON」の冷凍スープがついています。
▲ロビーの「ステイモーニング＋（プラス）」コーナー
日本各地の駅弁を、作り立ての美味しさで提供する「時空食堂Ⓡ」の冷凍おにぎりを用意。この日は【神戸・淡路屋】のきつねの鶏めしと【沼津・桃中軒】の鯛めしのおにぎりがありました。「NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）」のレトルトカレーも数種類用意され、好きな味を選べます。
▲客室で使うどんぶり形の炊飯器
お米は新潟県産のこしひかりと山形県産のつや姫が用意され、0.5合か1合を選べます。1合は30分ほどで簡単に炊くことができました。「GREEN SPOON」のスープは「濃厚トマトと野菜がおいしい特製ミネストローネ」をチョイス。トマトの甘味や揚げなす、ロマネスコ、チェリートマトなど野菜もたっぷり入り、冷凍食品とは思えない本格派。NISHIKIYA KITCHENの「レモンクリームチキンカレー」はまろやかで、レモンの爽やかさが癖になる味でした。
▲「どんぶりセット」。専用のカゴに入れて客室へ
「味の浜藤」の「さばみそ煮」はレンジで温めると冷凍とは思えないほど身もふっくら。コクのある甘辛の味噌ダレがたっぷりかかったさばは脂がのっていて、炊き立てのご飯が進みました。
▲こちらもおすすめ「味の浜藤」の「さばみそ煮」
それぞれ4種類の冷凍おにぎりと冷凍パンから2つを選べる「おてがるセット」。沼津駅の人気駅弁「鯛めし」のおにぎりは、出汁の風味が優しい鯛のそぼろがかかっています。「GREEN SPOON」のスープは「温野菜たっぷり濃厚トマトのビスクポタージュ」をチョイス。イセエビベースで濃厚な味わいのビスクスープに、ズッキーニや揚げなすなど大きな野菜がたっぶり入っています。
▲おてがるセットは「桃中軒の鯛めしおにぎり」と「クロックムッシュ」を選びました
ホテルで池袋感を味わえる【東急ステイ池袋】。洗濯乾燥機、２ドア冷蔵庫、電子レンジの便利備品３点セットが全客室にそろい、大人気のReFaのシャワーヘッドとドライヤー、ReFaビューテックシャンプーとトリートメント、ボディソープの自分磨きお風呂アイテムも豪華です。ぜひ池袋ステイを楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：東急ステイ池袋 https://www.tokyustay.co.jp/hotel/IKE/＞