星熊南巫、新たなスタートとなるシングル「HOLLOW EYES」を配信開始
星熊南巫が3月18日午前0時、新たなスタートとなる楽曲「HOLLOW EYES」を配信リリースした。
同楽曲は、2月19日に渋谷Spotify O-WESTで開催された我儘ラキア解散後の初舞台＜PREDICTION＞で初披露されたものだ。孤独や喪失を抱えながらも、世界の美しさは消えない…そんな感情の揺れを、冷たさと熱量が共存するサウンドで表現したナンバーは、ダークオルタナティヴを軸に、シューゲイズの残響感と低音の疾走感をあわせ持つ。
星熊南巫は、4月10日の神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに4都市を巡るツアー＜PREDICTION TOUR＞を開催する。そのファイナルは6月7日の東京・Zepp Shinjukuだ。
■シングル「HOLLOW EYES」
2026年3月18日(水)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/Fby179ft
■＜星熊南巫「PREDICTION TOUR」＞
4月10日 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
4月14日 愛知・名古屋クラブクアトロ
4月16日 大阪・Yogibo META VALLEY
▼チケット
・前売スタンディング \4,000(+1D)
・当日 スタンディング\5,000(+1D)
https://w.pia.jp/t/hoshikumaminami-predictiontour/
■＜星熊南巫「PREDICTION TOUR」FINAL＞
6月07日 東京・Zepp Shinjuku
▼チケット
・前売VIPチケット \9,800(+1D)
※特典：Limited GOODS+ラミパス付き / 優先入場
・前売スタンディング\4,000(+1D)
・当日スタンディング\5,000(+1D)
※チケット情報は後日告知予定
●バンドメンバー：YD (G / Crystal Lake)、Ivan (G / ex-Survive Said The Prophet)、Hiroki Ikegawa (B / ex-Crossfaith)、Chihiro Hosokawa (Dr / ex-KOTORI)
関連リンク
◆星熊南巫 オフィシャルサイト
◆星熊南巫 オフィシャルX
◆星熊南巫 オフィシャルInstagram
◆星熊南巫 オフィシャルTikTok
◆星熊南巫 オフィシャルYouTubeチャンネル