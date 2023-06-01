公示地価　全国平均が5年連続上昇　バブル期以来の上昇率、商業地は上昇幅拡大

全国の土地取引価格の指標となる公示地価が発表され、全国平均が5年連続で上がり、バブル期以来の上昇率となりました。

17日に発表された公示地価で最も地価が高かったのは、20年連続で東京・銀座にある「山野楽器銀座本店」でした。

1平方メートル当たり6710万円で、2025年より10.9％も上昇しました。

全国平均は商業地がプラス4.3％、住宅地はプラス2.1％、全用途ではプラス2.8％と、いずれも5年連続で上昇し“バブル期以来の上昇率”となりました。

商業地では北海道・千歳市が半導体メーカーの進出を受け、44.1％と最も高い上昇率だったほか、住宅地では長野・白馬村が33％上昇しました。

好調なインバウンドを背景に、外国人の別荘などの需要が高まっています。

一方、東京都や千葉県など1都3県を含む東京圏の地価上昇率では、2025年に注目を集めた千葉・流山市が7位、8位、9位にランクインし、1平方メートル当たり20万円前後で2025年より18％以上上昇しました。

子どもの送迎代行や一時預かりを行う施設が話題になり、子育てのしやすさが評価されています。

子どもの送迎代行の利用者からは「子育てはしやすい。兄弟で違う保育園でも、それぞれの保育園に朝つれていってくれたり、帰りもお迎えに行ってくれたりするので、すごく助かる」という声が聞かれました。

子育て世代の流入や暮らしやすい環境が、地価を押し上げる要因となっています。