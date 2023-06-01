イスラエルは17日、イランの国家最高安全保障委員会事務局長、アリ・ラリジャニ氏を殺害したと発表しました。この殺害は、単なる幹部の殺害にとどまらず、イランという国家の「舵取り」そのものを変質させる可能性を秘めています。（NNNロンドン支局 本岡英恵）

■「軍」と「政治」を繋ぐ稀有な実力者

ラリジャニ氏は、イラン現体制において極めて重要な立ち位置を占める人物でした。革命防衛隊の元司令官として軍部に太いパイプを持つ一方、国会議長や核交渉の責任者を歴任。軍事と政治、そして外交のすべてに精通した重鎮として知られていました。

故ハメネイ師とも極めて近い関係にあり、昨年8月に安保機関のトップに就任して以来、イスラエル・アメリカとの緊張が高まる中で、その存在感を急速に高めていたところでした。

■「交渉可能な相手」という横顔

かつて彼を取材したBBCの記者は、ラリジャニ氏を「非常に知的で、多角的な視点を持つ人物」と評しています。公の場では厳しい反米姿勢を示すこともありましたが、実利を重んじる「比較的穏健な現実主義者」であり、諸外国からは「長年にわたり、対話の窓口になり得る数少ない交渉相手」と見なされてきました。

■イスラエルの誤算？「体制転換」が遠のく理由

ラリジャニ氏の死亡が事実であれば、イラン当局にとっては計り知れない打撃です。しかし、専門家たちはこれがイスラエルの望む「イラン体制の崩壊」に繋がるとは見ていません。むしろ、事態は逆の方向へ動き出すという見方が強まっています。

国際シンクタンクのアリ・バエズ氏は、BBCの取材に対し、次のように答えました。

「指導部への打撃は大きいが、それが政治的空白を生むとは限らない。むしろ、ラリジャニ氏のような経験豊富で現実的な人物が排除されることで、より過激な思想を持つ革命防衛隊指揮官らが台頭する可能性が生まれる」

■強化される「軍部強化」への道

英ガーディアン紙も同様に、「ラリジャニ氏の不在は、革命防衛隊が国政の中心に座ることを意味する」と分析しています。

現在、イランでは故ハメネイ師の息子のモジタバ・ハメネイ師が新最高指導者に就任し、革命防衛隊の影響力がかつてないほど強まっています。ラリジャニ氏は、軍部と穏健な政治勢力を繋ぎ止める「最後のパイプ役」でした。その彼が消えることは、イランが「軍事国家」へと変貌するトリガーになりかねません。複数の専門家は、こうした暗殺の連鎖は「体制崩壊には繋がらない」とみています。「交渉役」を失ったイランは、対話の余地を捨て、より強固で予測不可能な“反米”国家として国際社会の前に立ちはだかる恐れがあります。