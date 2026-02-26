美容特化型インナーブランド「peu a beaute（プウアボーテ）」から、新商品「ウエストサポーターエアー」が2026年3月23日に発売されます。ブランドが掲げる“自律の美”という哲学のもと、“締め付ける”のではなく“纏う”という新発想でウエストケアをサポート。光電子繊維を使用し、体温を活かした遠赤外線効果で心地よい温かさをキープします。日常生活の中で無理なく美しさを育むインナーとして注目のアイテムです♡

体温を活かす光電子設計

ウエストサポーター エアー

価格：16,280円(税込)

サイズ：M/L（カラー：ブラック）

光電子繊維を採用したこのインナーは、自分自身の体温を利用して遠赤外線を輻射する設計。衣服内環境を整えながら、血行促進や冷え対策、むくみ軽減などをサポートします。

薄型で軽やかな着け心地ながら、しっかりと温かさを感じられるのが特徴。

「薄いのに温かい」「温かいのに蒸れにくい」という快適な着用感を叶え、まるで空気のような存在感を目指したアイテムです。

peu a beauteの新作インナー♡締め付けないウエストケアアイテム発売

縫い目レスの快適フィット

イタリア・サントーニ社製の特殊丸編み機による筒状編みで、縫い目のないストレスフリーな設計を実現。チクチクしにくく、丸まりにくい仕様で、長時間の着用でも快適です。

また、部位ごとに編み方を変えることで自然なフィット感を実現。

圧迫感を与えずにウエストをサポートする設計のため、仕事中はもちろん、就寝中のケアにも対応。24時間ウエストケアを続けられるインナーです。

季節を問わず使える設計

素材には綿とレーヨンの混紡糸を使用し、やわらかな肌触りと高い吸湿性を両立。蒸れにくく快適な着心地で、季節を問わず着用できます。

さらに、服に響きにくい薄さなのでインナーとして使いやすく、ベアトップとしてのアレンジも可能。

日常のコーディネートに自然に取り入れながら、無理なくボディケア習慣を続けられる設計です。

毎日に寄り添う美容インナー

peu a beauteの「ウエストサポーターエアー」は、軽やかな着け心地と機能性を兼ね備えた新しいウエストケアインナー。体温を活かした遠赤外線設計や縫い目レスの快適仕様など、日常生活の中で無理なくボディケアを続けられるのが魅力です。締め付けない新発想のインナーで、自分らしい美しさを育む習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡