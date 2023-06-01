S.A.R. 新曲「Tell me (feat. Skaai)」MV公開　メンバーとSkaaiがデスクワークに没頭

S.A.R.が、新曲「Tell me (feat. Skaai)」を3月18日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。

（参考：S.A.R.のユニークさを物語ったLIQUIDROOMワンマン スロウなグルーヴのみでフロアを踊らせるライブの興奮）

本作は、ラッパー Skaaiを客演に迎えたコラボレーション楽曲。MVは、無機質で広がりのある室内空間を舞台に、デスクワークに没頭するS.A.R.のメンバーとSkaaiの姿が淡々と映し出されており、静けさの中に張り詰めた緊張感と内側から滲み出る熱を感じさせる映像表現となっている。監督は、結成当初からS.A.R.の映像作品を手掛けてきたShun Takedaが担当した。

■Skaai コメント

まじで尊敬しているバンドと一緒に曲を作ることができて、とても嬉しいです。メンバーのみんなとは頻繁に顔を合わせているけれど、それぞれの性格を知れば知るほど面白い音楽作ってんなあと感じます。ただ真っ直ぐ深いんじゃなくて、深すぎて無重力みたいなノリがあって、そこがすごい好きです。この曲では、そのノリを存分に堪能させてもらいました。お腹いっぱいです。今後ライブで歌えると思うとすごく楽しみです。

（文＝リアルサウンド編集部）