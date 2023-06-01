ちわきまゆみが、4月22日にリリースするリミックスアルバム『Remix-Remodel』の収録曲を発表。また、あわせて今井寿（BUCK∞TICK）による「Pistol Song -type 2026-」と、星野英彦（BUCK∞TICK）の「CiNEMACHiNEBULA -UKG REMIX-」を3月18日に先行配信した。

（参考：BUCK∞TICK、培ってきた自由度とスケールの“集大成” 『スブロサ SUBROSA』の凄みを最大限に放った武道館公演）

今作には、すでに発表されているリミックスに加え、SURF MUSICのリミックスコンテストにて一般公募された中からグランプリを獲得した斉藤祐樹（髭）の「Good Morning I Love You -Good Night Mix-」と、準グランプリに選ばれたフランス人アーティストNel Gabrielの「Good Morning I Love You -Remix Côte d'Azur-」が収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）