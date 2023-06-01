日経225先物：18日0時＝880円高、5万4300円
18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比880円高の5万4300円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては599.61円高。出来高は7485枚となっている。
TOPIX先物期近は3656ポイントと前日比61.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54300 +880 7485
日経225mini 54300 +880 133070
TOPIX先物 3656 +61.5 7890
JPX日経400先物 33195 +580 224
グロース指数先物 733 +10 683
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3656ポイントと前日比61.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54300 +880 7485
日経225mini 54300 +880 133070
TOPIX先物 3656 +61.5 7890
JPX日経400先物 33195 +580 224
グロース指数先物 733 +10 683
東証REIT指数先物 売買不成立
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