　18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比880円高の5万4300円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては599.61円高。出来高は7485枚となっている。

　TOPIX先物期近は3656ポイントと前日比61.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.93ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54300　　　　　+880　　　　7485
日経225mini 　　　　　　 54300　　　　　+880　　　133070
TOPIX先物 　　　　　　　　3656　　　　 +61.5　　　　7890
JPX日経400先物　　　　　 33195　　　　　+580　　　　 224
グロース指数先物　　　　　 733　　　　　 +10　　　　 683
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース